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И ДПС против глобите за домашна ракия до 1000 евро

Групата ще внесе предложение за изменение на закона

28.09.2026 | 14:32 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

От ДПС също имат забележки към новите промени на управляващите и са против за глоби заради домашната ракия. Промените предвиждат санкции от 1000 евро.

“Прогресивна България взе под прицел домашната ракия Измененията, които Министерски съвет предвижда, означават, че всеки, който държи домашна ракия, и не е член на семейство, което е производител, е нарушител и ще бъде глобяван с 1000 евро. Явно една дългогодишна българска традиция като производството и употребата на домашна ракия ще се превърне в основен източник за пълнене на хазната”, написа във Фейсбук депутатът от ДСП Атидже Алиева.

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Тя добавя, че парламентарната група на ДПС ще внесе предложение за изменение Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове това да не се случва!

 

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Тагове:

ДПС Закон промени ПБ акциз глоби домашна ракия
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