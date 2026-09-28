Песков: Украйна "плаща цената" за ударите си срещу Русия

Кремъл днес заяви, че Украйна плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци, докато силите на Москва систематично поразяват различни обекти на украинска територия, предаде Ройтерс.

Руският президент Владимир Путин в петък заяви, че Москва е готова да поднови преговорите си с Киев след произведените този месец парламентарни избори в Русия. Той обаче изрази недоволство от масираната украинска атака срещу Москва по време на изборите, както и срещу Санкт Петербург по време на международния икономически форум там през юли.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес бе запитан на пресконференция каква е позицията на Москва относно мирните преговори. „Украйна ще трябва да плати цената за действията си от последните месеци. Това се случва в момента. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция“, отговори Песков.

Путин заяви в петък, че всички предложения за уреждане на конфликта, който продължава вече четири години и половина, остават на масата, но Москва трябва сама да прецени