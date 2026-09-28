Асен Василев за промените в акциза: Стигна се и до домашната ракия...

Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев отново отправи критики срещу подготвяните промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Според бившия финансов министър предложените текстове ще позволят да бъдат глобявани с 1000 евро хора, които съхраняват домашна ракия, получена като подарък.

В социалната мрежа Василев разкритикува вицепремиера и настоящ финансов министър Гълъб Донев и даде личен пример.

“Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия. Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят 1000 евро. Така е написал Гълъб Донев в измененията на закона за акциза и данъчните складове“, споделя Василев.

Лидерът на ПП свързва предложението и с други мерки, засягащи домакинствата.

“Борбата на “Прогресивна България“ с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна – и стигна и до домашната ракия“, добавя депутатът.

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Василев добавя, че законопроектът е публикуван за обществено обсъждане и призовава гражданите да оставят коментари, докато консултацията е отворена. В публикацията си той споделя и линк към проекта в Портала за обществени консултации.