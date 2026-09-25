Купонджия, облечен като Батман, подгони крадец на дамска чанта (ВИДЕО)

Жителите на Норич напълно биха могли да си помислят, че градът им се е превърнал в Готъм.

Очите никога не лъжът, в случая максимата е вярна, зашото един от празнуващите, облечен като Батман, наистина е подгонил крадец, задигнал дамска чанта по време на нощна разходка, съобщавa The Telegraph.

25-годишният Сони Мейсън не е очаквал, че ще му се наложи да се бори с престъпността, докато е облечен в домашно изработен костюм с пелерината за тематичното парти за рождения ден на свой приятел миналата събота.

Въпреки това Мейсън, който пътува от Лондон до Норич за събитието, се оказва в ситуация, в която трябва да се изправи срещу престъпник, преследвайки крадеца по улиците на града.

"Надявам се да вдъхновя хората да бъдат малко повече като Батман. Не толкова да тичат наоколо в тъмното с костюм, а по-скоро да помагат на другите. Всичко това беше напълно неочаквано - не бях предвидил, че ще ми се наложи да се катеря по стени", споделя Батман.

Всичко започна на опашка пред бар, когато непознат мъж се присъедини към групата и "първоначално изглеждаше дружелюбен“.

Скоро обаче той обвини две от жените, че са му откраднали пакет цигари, след което грабна дамската чанта на една от тях.

Предполагаемият крадец побягна, но Батман се впусна веднага след него. Към преследването се присъединиха и други членове на групата, облечени в костюми – сред които Мистър Фантастик от "Фантастичната четворка“, Отровната Айви от "Батман“ и Циклоп от "Х-Мен“.

По пътя те сигнализираха на полицейски патрул, преди да настигнат заподозрения, у когото чантата вече не се намираше.

Сигнал от очевидец обаче насочи импровизираните борци с престъпността към откраднатата чанта, която била захвърлена върху стена извън двора на катедралата в Норич.

С навременна помощ от приятел и разрешение от полицията, Батман се изкачи по стената, за да вземе чантата и да я върне на собственичката ѝ.

Мейсън сподели, че няма много общо с Брус Уейн, алтер-егото на супергероя, представяно в комиксите като милиардер и филантроп.

"Честно казано, аз съм съвсем обикновен човек. В момента работя в кафене, но по душа съм творец. Обичам киното и имам четири-пет години опит в тази сфера". споделя Мейсън.