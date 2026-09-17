Крадец обра нагло апартамент в София и заключи собствениците му вътре

Дързка кражба е извършена в жилище в центъра на София, въпреки наличието на охранителна камера. Крадецът е проникнал в дома през нощта, задигнал е пари, банкови карти, лични документи и автомобилен ключ, а преди да избяга, е заключил спящите собственици в хола.

Записите от камерите вече са предадени на полицията. Обирът е станал около 02:00 часа през нощта в кооперация на ъгъла на улиците "Будапеща" и "Цар Симеон".

Потърпевшата Михайлина Димитрова разказва пред Нова тв, че непознатият първо е минал през метална входна врата, която не е била добре затворена. След това е опитал да влезе у съседите, но тъй като тяхната врата е била заключена, се е насочил към нейния апартамент.

"Нашият пропуск беше, че бяхме заключили само с резето", обяснява Димитрова.

Семейството е спяло дълбоко и не е разбрало как мъжът е проникнал в стаята. Извършителят първо е взел дамската чанта на собственичката, от която е извадил портмонето с документите, парите и банковите карти. Задигнал е и резервния ключ за семейния автомобил. След това е продължил навътре в жилището, където е открил и портфейла на съпруга ѝ, като е взел парите и картите от него. Преди да си тръгне, крадецът е заключил семейството в стаята отвън.

Собствениците са разбрали за обира едва на сутринта и веднага са подали сигнал в полицията.

Пристигналите на място полицаи са споделили, че визуално познават извършителя, тъй като често са го засичали в района. Според служителите на реда мъжът ще бъде установен и заловен бързо.