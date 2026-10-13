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Очакват се магнитни бури днес и утре

По време на подобни явления хора съобщават за главоболие, умора

13.10.2026 | 15:37 ч. 0
pixabay

pixabay

Геомагнитната активност може да се засили на 13 и 14 октомври, според прогнозите на Националния център за прогнозиране на космическото време на САЩ (NOAA SWPC).

Очаква се К-индексът да достигне 5 в сряда, което съответства на силна магнитна буря.

Във вторник, 13 октомври, се очаква геомагнитна активност с К-индекс 4, обозначена с жълто ниво. Тази стойност съответства на умерени геомагнитни смущения.

В сряда, 14 октомври, прогнозата е за К-индекс 5, което се обозначава с червено ниво и показва силна магнитна буря.

По време на подобни явления хора съобщават за главоболие, умора и общо неразположение.

Геомагнитната активност се измерва по скала от 0 до 9 чрез планетарния К-индекс. Стойност от 5 или повече показва силна геомагнитна буря.

Прогнозите могат да се променят в зависимост от развитието на слънчевата активност.

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