Жена спечели $150 хиляди от лотарията, питала ChatGPT за числата

Тази жена използва ChatGPT, за да осребри добрите си дела. В забележителна история за щедрост и благодарност, жена, която наскоро спечели от лотарията, обяви, че планира да дари всяка стотинка за благотворителност.

Кари Едуардс, жител на Мидлотиан, Вирджиния, позна четири от първите пет числа плюс Powerball в тегленето на лотарията на Вирджиния на 8 септември, което ѝ донесе значителна печалба.

Въпреки че първоначалната награда е била 50 хиляди долара, Едуардс избра да плати допълнителен долар за опцията Power Play, което утрои печалбите ѝ до 150 000 долара.

Едуардс, която не е чест играч на онлайн лотария, разкри, че е използвала приложението ChatGPT на телефона си, за да избере числата си. “Аз казвам: “ChatGPT, говори ми... Имаш ли числа за мен?“, разказва Кари Едуардс по време на пресконференция.

Два дни по-късно тя е в среща, когато телефонът ѝ звъни, за да я уведомят, че е спечелила от лотарията.

Първоначално тя си помислила, че е измама, но след това проверява и се оказва, че това е самата истина.

“Веднага щом този божествен дар се случи и се стовари върху раменете ми, знаех точно какво трябва да направя с него. И знаех, че трябва да го раздам ​​всичко, защото бях толкова благословена и искам това да бъде пример за това как други хора, когато са благословени, могат да благославят други хора“, каза тя.

Вярна на думата си, Едуардс обеща да раздели всичките 150 000 долара между три каузи, близки до сърцето ѝ.

Първата благотворителна организация в нейния списък е Асоциацията за фронтотемпорална дегенерация (AFTD), организация, която подкрепя изследванията на заболяване, отнело живота на покойния ѝ съпруг през 2024 г. Фронтотемпоралната дегенерация причинява ранна деменция и е оставила дълбоко отражение върху живота ѝ.

Второто дарение на Едуардс ще бъде направено за Shalom Farms, регенеративна ферма, базирана в Ричмънд, която се фокусира върху продоволственото правосъдие и решенията за продоволствената несигурност, водени от общността.

“Това е най-великата организация, защото те разбират, че – когато става въпрос за това – всички ние сме отговорни да си помагаме взаимно в този живот и да помагаме на общността, както и да помагаме на тези, които нямат това, което ние имаме. [Това е] нещо, върху което са фокусирани чрез своята програма за продоволствено правосъдие и продоволствено равенство“, каза Кари.

Последната организация в нейния списък е Обществото за помощ на военноморските сили и морската пехота, което Едуардс каза, че е “много близко и скъпо на сърцето ѝ“. Баща ѝ, пилот на изтребител, е подкрепял обществото през целия си живот и тя продължава неговото наследство, като дарява за него.

Докато Едуардс се готви да раздаде парите, тя подчерта колко благословена се чувства, че е в позиция да помага на другите. “Защото това е неочаквана печалба, която не очаквах, и със сигурност ще помогне на нуждаещите се“, каза Кари.