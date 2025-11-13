След провала на "Мегаполис": Копола продава частния си остров

След грандиозния провал на подготвяния 40 години филм "Мегалополис", в който вложи 120 милиона собствени средства, Франсис Форд Копола разпродава всичко.

Легендарният режисьор на "Кръстникът" и "Апокалипсис сега" се разделя с частния остров Coral Caye в Белиз, който е използвал за уединение през последните девет години, съобщи Hollywood Reporter, цитиран от "Сега".

Островът е отдаван на режисьора под дългосрочен наем, но след като собственикът му го е продал за 1,8 млн. долара, договорът е прекратен. Парчето земя се намира на около 25 минути с лодка от сушата, има площ от около 2,5 акра, собствен воден резервоар и соларни панели.

"Г-н Копола беше много тъжен, че този период приключва. Това място беше специално за него", казва брокерът Питър Маклийн от Corcoran Group, американска агенция за недвижими имоти, която потвърди новината.

Раздялата с острова идва на фона на финансовия крах на "Мегалополис" - мегапроектът, за който 86-годишният Копола мечтаеше от десетилетия, но нито едно студио не се съгласи да го финансира.

Във филма участваха Адам Драйвър, Шая Лабьоф, Обри Плаза, Натали Еманюел, Джанкарло Еспозито и Джон Войт. Той регистрира приходи от около 14,4 млн. долара при бюджет 120 млн. За да финансира продукцията, преди няколко години Ф.Ф. Копола се раздели и с известната си винарна.

След фиаското стана ясно, че Копола е предприел и други стъпки за покриване на загубите от проекта. Миналия месец "Гардиън" съобщи, че той ще предложи на търг уникален ръчен часовник, изработен специално за него швейцарския майстор Франсоа-Пол Журн.

Идеята се появява през 2012 г., когато Копола и Журн обсъждат възможността за модел, в който времето се отбелязва от механична ръка, а не от стрелки. За основа Журн използва дизайни на протези, създавани от френския хирург Амброаз Паре през XVI век.

Съществуват само три подобни часовника: един за Копола, един за Журн и един, продаден на благотворителен търг през 2021 г. за 4,5 млн. швейцарски франка. На търг в Ню Йорк ще бъдат предложени и още шест часовника от личната колекция на режисьора.

В коментар за скъпото си филмово начинание на фестивала в Кан, където бе премиерата на "Мегалополис" през 2024 г., Копола каза: "Моите деца, без изключение, имат чудесни кариери, макар и да не са богати. Ние сме добре. Парите нямат значение. По-важното са приятелите. Приятелят никога няма да те предаде. Парите могат да се изпарят."

Е, неговите се изпариха.

