Който стреля пръв, умира втори: Колко ефективно е ядреното възпиране на Европа?

Германия съхранява около 20 американски ядрени оръжия като част от обещанието на Вашингтон за сигурност към Европа, но съмненията относно ангажимента на президента Доналд Тръмп към НАТО повдигнаха въпроси относно надеждността на споразумението.

Бомбите B61, предназначени за пускане от изтребители, се съхраняват във военновъздушната база Бюхел в Рейнланд-Пфалц и наскоро бяха модернизирани, според експерти по сигурността.

Въпросът излезе на преден план, когато Бундесверът отбеляза 70-годишнината си в Берлин в сряда на фона на нарастващите опасения за сигурността в цяла Европа.

„Никога не е било и не може да бъде сигурно, че САЩ действително ще разположат ядрени оръжия. Това не е гаранция. Но важното е, че врагът не може да го изключи“, каза Карл-Хайнц Камп, експерт по сигурността и бивш президент на Федералната академия за политика на сигурност.

Камп, бивш съветник на НАТО и сега асоцииран член на Германския съвет за външни отношения, добави, че възпирането „се е издържало досега, в продължение на 50 години“.

„Който стреля пръв, умира втори“

Съобщава се, че САЩ са доставили нови ядрени оръжия в Европа през лятото, съобщиха няколко американски медии, позовавайки се на полетни маршрути и покупки на изтребители F-35, способни да носят тактически ядрени оръжия. Американските власти не са потвърдили съобщенията.

Германия е поръчала изтребители F-35, като първият трябва да бъде доставен през 2026 г.

Американски ядрени оръжия се съхраняват в цяла Европа от Студената война насам, за да се възпират потенциални нападатели като Русия. Точният брой остава класифициран, но се оценява на около 100 в Белгия, Холандия, Италия, Турция и Обединеното кралство.

Руският президент Владимир Путин многократно е заплашвал да използва ядрени оръжия, откакто започна нахлуването си в Украйна. Според оценките Русия разполага с около 5450 ядрени бойни глави.

Камп се съмняваше, че Путин ще даде заповед за използването им.

„Който стреля пръв, умира втори. Това не е желателно състояние на нещата.“

Собствени ядрени оръжия „не ракетна наука“

Германия би могла да разположи повече американски оръжия на различни места, оборудвани със складови помещения, или НАТО би могла да ги премести в балтийските държави, Полша или Румъния, за да изпрати сигнал на Русия, каза Камп.

Антиядрени групи, включително ICAN Germany, призоваха за изтегляне на американските оръжия от германска територия.

Германия теоретично би могла да произведе свои собствени ядрени оръжия, което според Камп „не е ракетна наука“ за никоя технологично напреднала нация.

Подобен ход обаче би бил политически катастрофален, предвид историческата отговорност на Германия.

Два договора забраняват на Германия да притежава ядрени оръжия: Договорът „Два плюс четири“ от 1990 г., подписан след обединението, и Договорът за неразпространение на ядрени оръжия от 1969 г. Германия би могла да се оттегли и от двата, но това е политически и социално малко вероятно.

Само около една трета от германците подкрепят разработването на ядрени оръжия, показват анкети.

Германия би останала защитена в НАТО от френските и британските ядрени арсенали дори без американски оръжия, казват анализатори.