BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

Тръмп ще съди BBC за милиард, осакатили “успокояващата му реч”

Причината за скандала е манипулираната реч в предаването “Панорама”

13.11.2025 | 02:00 ч. 0
Reuters

След скандала и последвалите оставки в BBC американският президент Доналд Тръмп заяви, че се чувства задължен да съди медията и ще предяви иск за един милион щатски долара. Причината за скандала е манипулираната реч на президента в предаването “Панорама”.

Американският президент беше попитан за потенциалния иск от Лора Инграм от Fox News в интервю, което се проведе във вторник и беше заснето само часове след като генералният директор Тим Дейви напусна BBC в неделя.

"Предполагам, че трябва, защо не? Те измамиха обществеността и го признаха, това е в рамките на един от нашите велики съюзници. Това е доста тъжно събитие", каза Тръмп по време на интервюто

Той също така твърди, че общественият оператор е променил "красивата, успокояваща реч" на 6 януари на "нещо радикално“.
"Това, което направиха, беше доста невероятно, показаха ми резултатите от това, което направиха и как го съсипаха. Беше много нечестно и ръководителят напусна“, добави Тръмп, визирайки Тим Дейви.

След това водещата на Fox показа манипулираната реч на публиката си, преди отново да помоли Тръмп да потвърди, че ще съди BBC.

Компанията е обвинена, че е монтирала изречения, произнесени в различни моменти от речта от 6 януари 2021 г., денят на щурма на Капитолия във Вашингтон от привърженици на Тръмп. Излъченият откъс създаваше впечатлението, че излизащият президент подтиква своите поддръжници да отидат в Конгреса, за да "се бият като дяволи“.

"Ще маршируваме към Капитолия и ще насърчим нашите смели сенатори и представители в Конгреса“. Изразът "да се бият като дяволи“ съответства на друг пасаж от речта", се казва в речта на Тръмп, излъчена по BBC.

"Мисля, че имам задължението да го направя, защото не можеш да позволиш на хората да го правят“, каза той, цитирайки успеха си в делото срещу "60 минути“ на CBS News, което доведе до пълни промени начело на Tiffany Network.

Тръмп и сблъсъкът му с медиите

През юли Тръмп заяви, че Paramount/CBS/60 Minutes са платили 16 милиона долара в споразумението и очакват допълнителни 20 милиона долара от новите собственици на CBS за реклама, обществени реклами или подобни програми.

Тръмп определи краен срок от 17:00 ч. източно стандартно време (22:00 ч. във Великобритания) този петък, за да "изпълни“ исканията си.

"Президентът Тръмп няма да има друга алтернатива, освен да упражни своите законни и справедливи права, всички от които са изрично запазени и не се отказват от тях, включително чрез завеждане на съдебни действия за обезщетение в размер на не по-малко от 1 000 000 000 долара (един милиард долара)", се казва в писмо, изпратено до председателя на BBC Самир Шах. 

"Поради своя пикантен характер, изфабрикуваните твърдения, излъчени от BBC, са широко разпространени в различни дигитални медии, достигайки до десетки милиони хора по целия свят. В резултат на това BBC е причинила на президента Тръмп огромни финансови и репутационни щети", споделя адвокатът на американският президент.

 

