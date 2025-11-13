Прическите, които завладяха есента

Есента е в разгара си и вече видяхме много нови тенденции за хладния сезон. Знаете, че прическата е много важна част от визията на всяка дама и може напълно да промени външния вид. Кои прически превзеха тази есен? Вижте отговорите на британския "Cosmopolitan".

Ривиера русо

Много често свързваме есента с по-тъмните тонове, като кестеняво, бордо и т.н. Но русото също е хит тази есен. Просто говорим за малко по-наситен нюанс, в тон с някои от листата навън. Сега модерно е ривиера русото - съчетание между маслено жълто и цвят шампанско. Цветът е топъл, изпепеляващ - като последните слънчеви лъчи, интересен. Може да подобри настроението в мрачните есенни дни и с него изпъкваме. С такова маслено русо с оттенъци шампанско сте доста елегантни.

Блестяща черна коса

Както вече споменахме, тъмните тонове традиционно се завръщат, когато навън стане по-студено. Тази есен не прави изключение. Ако русото не е вашият цвят, спокойно може да заложите на черна коса. Нека цветът е лъскав, бляскав, веднага да изпъква. Така събирате погледите, внасяте малко драматизъм във визията, постигате рок, готическо излъчване. С блестяща черна коса сте уверена дама, която знае как да постигне своето.

Шаг

Последните години преминаха под знака на боба и той още е много популярен. Но има и друга прическа, която е голям хит и стои чудесно. Става дума за шагът. Той е чудесен избор за по-хладните месеци и звезда на есента. Черпим вдъхновение от 70-те, когато беше много модерен. Стиви Никс направи прическата доста известна. Шагът е символ на свободен дух, съчетава небрежност и естественост. За него са характерни асиметричност, различни слоеве, разрошване, изтъняване на определени части от косата. Говорим за къса коса - обикновено с дължина между брадичката и рамото. Често е с бретон.

