Хубаво дете от скъпо училище: Кой е убиецът Луиджи Манджионе?

Дали Луиджи Манджионе, който беше обвинен в убийството на шеф на здравна застрахователна компания в САЩ миналата седмица, е бил вдъхновен от Unabomber? В онлайн преглед на книгата на американския терорист Манджионе изглежда е написал: „Когато комуникацията се провали, е необходимо насилие“.

26-годишният младеж беше задържан в понеделник, на шестия ден от издирването, след като стреля три пъти по Брайън Томпсън, главен изпълнителен директор на UnitedHealthcare, докато той отивал към среща на инвеститорите в хотел в центъра на Манхатън миналата седмица.

Манджионе беше издаден от служители на Макдоналдс в Алтуна, Пенсилвания, на 300 мили западно от Ню Йорк, както се твърди, с пистолет и заглушител и манифест от три страници, които били в раницата му.

Мотивът все още не е установен, но се казва, че манифестът критикува американската здравна индустрия за това, че „поставя печалбите над грижите“.

CNN съобщи, че служител, който е прегледал документа, е видял, че заподозреният е написал: „Наистина се извинявам за всякакви раздори и травми, но това трябваше да бъде направено. Тези паразити го очакваха.“

Джоузеф Кени, началник на детективите в полицейското управление на Ню Йорк, каза: „Изглежда, че има някакви лоши настроения към корпоративна Америка.“

