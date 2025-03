Тревожен ръст на отравянията с фентанил сред децата в САЩ

Ново проучване, анализиращо данни за осем години, разкрива рязко нарастване на случаите на отравяне с фентанил сред децата в САЩ.

Изследването, публикувано в The American Journal of Drug And Alcohol Abuse, установява, че между 2015 г. и 2023 г. са докладвани повече от 3000 случая на отравяне с фентанил, които не са с фатален край, при деца, като над една трета от тях са били случайни.

А броят на регистрираните експозиции се е увеличил от 69 през 2015 г. до 893 през 2023 г. - увеличение с 1194% за периода на проучването, пише Newsweek.

Първоначално разработен за лечение на силна болка, синтетичният опиоид фентанил е до 100 пъти по-силен от морфина.

За разлика от други опиоиди, които изискват по-високи дози, за да бъдат законни, само два милиграма фентанил - количество, по-малко от зрънце сол - могат да бъдат смъртоносни.

Проучването, което анализира несмъртоносните експозиции на фентанил при деца на възраст от 0 до 19 години, докладвани на центровете за отравяния в 49 държави в САЩ от 2015 г. до 2023 г., показва, че броят на тежките инциденти се увеличава.

През 2023 г. например 44,6 % от инцидентите ще бъдат животозастрашаващи, в сравнение с 15,9 % през 2015 г., което показва нарастваща тежест на случаите.

Изследването също така установи, че повечето пациенти на възраст 0-12 години са били изложени на въздействието на фентанил неволно (81,7 %), докато 65,7 % от пациентите на възраст 13-19 години са използвали фентанил умишлено за немедицински цели.

В повечето случаи (58,9%) става дума за младежи на възраст 13-19 години, а в 41,1% - за деца на възраст 0-12 години.

Д-р Джоузеф Паламар, водещ автор от Училището по медицина „Гросман“ на Нюйоркския университет, заяви, че спешната необходимост от засилена превенция, лечение и намаляване на вредите е по-важна от всякога за защита на децата по време на опиоидната криза. За него това започва в дома.

„Родителите трябва да са наясно, че тийнейджърите могат да купуват хапчета чрез приложения, които се продават като Adderall или Xanax, но всъщност съдържат фентанил“, каза Паламар. „Родителите и другите също трябва да внимават да не оставят фентанил, независимо дали е законен или нелегален, на открито около деца без надзор.“

Д-р Дейвид Дейхими, медицински директор в Mymatclinic, заяви пред Newsweek, че фентанилът е опасен поради бързината на появата му и силата на действие.

„Той бързо преминава кръвно-мозъчната бариера и се свързва с опиоидните му рецептори, като предизвиква седация, аналгезия, респираторна депресия и апнея. Дихателната депресия и апнеята водят до недостатъчно количество кислород в кръвта, което може бързо да доведе до увреждане на органите и смърт“, казва той.

Случайната експозиция на деца е твърде често срещана. Малките деца могат да объркат хапчетата или праха, съдържащи фентанил, с бонбони или лекарства и да ги погълнат.

