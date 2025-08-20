Руски държавни пропагандисти публикуваха филм за обсадата на Мариупол, който неволно документира военни престъпления, извършени от руските сили, според „Милитарный“.

Журналистът Денис Казански обърна внимание на филма, озаглавен „На ръба на бездната“, който изобразява умишлени атаки срещу цивилни.

В една сцена руски войници стрелят по цивилен автомобил, превозващ възрастни украинци и деца.

„Отдавна казвам, че няма нужда от антируска пропаганда. Никой не произвежда русофобия по-добре от самите руснаци“, отбеляза Казански.

Доклади от 20 април показват, че руският държавен производител на отбранителна техника „Уралвагонзавод“ е изпратил за филма това, което изглежда е единственият му танк Т-72Б3М, оборудван със системата за активна защита „Арена-М“.

Същият този танк – лишен от защитната си „решетъчна броня“ – по-късно е видян по време на снимките в окупирания Мариупол.

Филмът предизвика възмущение както заради възхваляването на инвазията, така и заради неволното потвърждаване на доказателства за атаките на Москва срещу цивилни.

По-рано беше съобщено, че Русия многократно е организирала нашумели съдебни процеси срещу украински военнопленници, по-специално членове на бригада „Азов“, като ги е определила като „терористи“, въпреки че международното право ги признава за бойци. Правозащитните организации осъдиха тези преследвания като политически мотивирани и в нарушение на Женевските конвенции.