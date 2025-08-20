Путин нарича Зеленски марионетка на Запада, може ли да преговаря за мир с него?

Ако руският президент Владимир Путин се съгласи да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, както настоява президентът Тръмп, той ще се изправи лице в лице с човек, когото в продължение на три години и половина е обривал като нелегитимен лидер и марионетка, пише WSJ.

Преговорите направо със Зеленски биха били в пряко противоречие с нарратива, който Путин внимателно изгради и продаде на руснаците, за да оправдае инвазията си в Украйна през 2022 г.: че войната е част от по-широк конфликт със Запада, в който Зеленски и страната му са просто пешки.

Призивът на Тръмп за среща поставя Путин в затруднено положение.

Ако откаже, рискува да разгневи американския президент, който вече го заплаши с нови санкции. Но среща с Зеленски може да му навреди политически пред руската елита и широката общественост.

Тръмп заяви във вторник, че работи за сближаването на двамата лидери като следваща фаза в усилията си за постигане на траен мир в Украйна, но призна, че предстои трудно предизвикателство.

Ани Лински от WSJ анализира срещата с висок залог между президента Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на европейските сили, на която ще се обсъди възможният път към прекратяване на войната между Украйна и Русия.

Въпросът за готовността на Путин да се срещне с украинския си колега заема централно място след срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска и дискусиите в понеделник в Белия дом между Тръмп, Зеленски и европейски лидери.

Във вторник руските официални лица не дадоха никакви индикации, че работят за такава среща. Външният министър Сергей Лавров заяви, че плановете за каквито и да било контакти между официални лица трябва да бъдат изготвени „с най-голямо внимание“. Други руски официални лица се подиграха на Зеленски като несериозен политик.

Споразумение от Путин за среща със Зеленски вероятно няма да бъде постигнато бързо или лесно. Той многократно е отхвърлял украинския лидер като слуга на Запада и е настоявал, че различни сложни въпроси трябва да бъдат решени, преди двамата лидери да седнат на масата за преговори. Той също така постави под въпрос легитимността на Зеленски, след като той удължи мандата си над обичайния петгодишен срок, позовавайки се на проблемите с провеждането на избори по време на война. Путин постави под съмнение правомощията му да подписва каквото и да е мирно споразумение.

Путин заяви, че среща между двамата лидери трябва да се състои в края на мирния процес – и по-скоро като формалност за подписване на необходимите документи. „Готов съм да се срещна, но ако това е някакъв вид финален етап, за да не седим безкрайно и да разпределяме нещата, а да приключим с това“, заяви той през юни. „Но ще ни е необходим подписът на легитимните власти.“

Проблемите са много по-дълбоки от Зеленски. Путин вижда войната като част от по-широка руска кампания за преразглеждане на недоволствата, които страната изпитва от края на Студената война, казват анализатори. Ангажиментът на Путин с администрацията на Тръмп е част от усилията да се постигне споразумение, което отива далеч отвъд териториалните отстъпки в Украйна и засяга самата структура на европейската архитектура на сигурността.

„За Путин това е много по-широка конфронтация със Запада. А Украйна е бойно поле между Русия и Запада“, заяви Татяна Становая, старши научен сътрудник в Карнеги Русия Евразия Център. „В очите на Путин Зеленски не е играч“, добави тя. „Фактът, че украинците изобщо се борят, се дължи на подкрепата на Запада.“

Най-важното е, че среща с Зеленски би могла да сложи край на деликатния танц, който Путин изпълнява около мирните усилия на Тръмп. За да избегне по-тежки санкции, лидерът на Кремъл изрази желанието си за мир, докато ескалиращите офанзиви донесоха на руските войски важни победи в източната част на страната. Срещата със Зеленски може да доведе до неприятен момент на истината.

„Срещата може да покаже, че той наистина е готов да преговаря за края на тази война, а аз не мисля, че е готов“, заяви Самуел Чарап, ветеран наблюдател на Русия и старши политически анализатор в Rand Corporation.

Първата и единствена среща между Путин и Зеленски беше през 2019 г., в много различен момент в руско-украинските отношения. Тогава Путин изглеждаше да има големи надежди за отношенията си с новоизбрания си колега, който беше направил мира с Русия основен приоритет в кампанията си.

Срещата между Путин и Зеленски беше приветствана като стъпка към мира, след като Русия беше завзела Крим и подкрепила сепаратистите в източна Украйна с войници и пари. Но вместо да бъде началото на работещи отношения, избухнаха спорове по подробностите на мирното споразумение, включително изтеглянето на войските от фронтовата линия. Впоследствие отношенията бързо се влошиха и двамата не са се срещали оттогава.

От началото на войната Зеленски вярва, че може да постигне напредък в отношенията си с Путин, ако успее да седне на масата за преговори с лидера на Кремъл, но той също така предизвика гнева на Москва, като издаде неясен указ, в който обявява преговорите с лидера на Кремъл за невъзможни.

За да задоволи желанието на Тръмп и Зеленски да се срещнат, Путин заяви, че не се противопоставя на лична среща, но че трябва да бъдат изпълнени различни условия, включително сигнали от Киев, че е готов да направи сериозни отстъпки. От своя страна Зеленски показа готовност да се срещне без предварителни условия, като наскоро се отказа от по-ранното си искане за прекратяване на огъня, за да улесни преговорите.

„Ако Украйна започне да поставя различни предварителни условия за среща, включително оправдани такива за прекратяване на огъня, тогава руснаците ще представят 100 свои“, заяви той след срещата си с Тръмп и европейските лидери във Вашингтон в понеделник. „Мисля, че трябва да се срещнем без условия и да проучим какъв по-нататъшен напредък може да бъде постигнат по този път към прекратяване на войната.“

Зеленски успешно използва съпротивата на кремълския лидер срещу него. През май Тръмп изрази желание Путин да дойде в Турция, където би могъл да се срещне лице в лице със Зеленски. Когато Путин пропусна тази възможност, Зеленски отлетя за Турция и се оплака, че Кремъл „се страхува“ да се срещне с него. Този път обаче политическият залог е по-висок, което оказва допълнителен натиск върху кремълския лидер.

С нарастващите изисквания от страна на Тръмп и европейските лидери, Москва намекна, че ще удвои отказа си и ще продължи да представя Зеленски като дилетант, с когото Путин не бива да се снишава да се среща.

Бившият руски президент Дмитрий Медведев и говорителката на външното министерство Мария Захарова преминаха в офанзива във вторник, за да отправят обвинения срещу украинския лидер, с които да оправдаят отказа на Путин да се срещне с него.

В крайна сметка, според анализатори, Путин вероятно ще охлади идеята за среща, без да я отхвърли напълно – стратегия, която той вече е използвал в отговор на призивите за прекратяване на огъня.

Според Становая, споразумението по максималистичните мирни условия, които Русия предложи на Украйна в Истанбул, вероятно ще бъде предварително условие на Москва за среща. Тези условия включват разоръжаване на Украйна, политически неутралитет и отказ от стремежа й да се присъедини към НАТО.