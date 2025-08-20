IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
16-годишен стигна до спешното в Бургас след падане от банан, теглен от джет

20.08.2025 | 18:37 ч. Обновена: 20.08.2025 | 19:05 ч. 4
Снимка: Pixabay/ Arsinoe63

Снимка: Pixabay/ Arsinoe63

16-годишен тийнейджър е паднал от надуваем банан, теглен от джет в Слънчев бряг. Закаран е в спешното на УМБАЛ - Бургас в съзнание. Пострадалият е без опасност за живота, с рана на главата и шията.

Инцидентът е станал около 15.30 ч. Трима непълнолетни туристи, отседнали в курорта, решили да се качат на водния атракцион. По време на движение лодката предприела рязка маневра и един от младежите се изпуснал от дюшека, падайки в морето, след което отново се качил самостоятелно, предаде Нова тв.

При слизането на брега младежите нямали оплаквания, но падналия бил с леко кръвотечение в областта на брадичката. Отказал помощ, но след няколко метра му станало лошо, като получил световъртеж. Прегледан е от лекар в медицинския център на плажа, който се усъмнил, че е получил комоцио и в тази връзка повикал екип на „Спешна помощ”. 

Инцидентът се случва само няколко дни, след като 8-годишно момче загина, падайки от друг воден атракцион - парашут, теглен от лодка. 

Тагове:

банан воден атракцион инцидент
