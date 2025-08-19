Майсторски ход на Зеленски в Белия дом: Беше подготвен и овладял изкуството на сделката

Володимир Зеленски направи майсторска офанзива с чар, за да спечели президента Доналд Тръмп на своя страна и да уреди потенциална среща с Владимир Путин за прекратяване на дългогодишната война в Украйна.

Тръмп раздуха рекламата за лична среща между Путин и Зеленски, след като се обади на руския лидер след драматична среща на върха в Белия дом с европейски лидери. Потенциалното мирно споразумение веднага привлече скептици, тъй като френският президент Еманюел Макрон заяви, че “не вижда президента Путин много склонен да постигне мир сега“.

Зеленски положи основите, като предложи сделка за оръжия на стойност 100 милиарда долара като маслинова клонка на Тръмп. Украинският лидер също така облече безнес облекло в съответствие с по-нюансирания си подход към работата с професионално облечения американски президент.

Зеленски очевидно е научил няколко урока от последното си посещение във Вашингтон, която доведе до ожесточена конфронтация с Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Този път украинският лидер имаше подкрепата на няколко европейски лидери, включително Киър Стармър от Обединеното кралство, Джорджа Мелони от Италия и Еманюел Макрон от Франция. Държавните глави го бяха инструктирали преди да говорят с Тръмп, съобщи The Times.

Възможно е или да е послушал техния съвет, или унищожителния съвет на вицепрезидента Ванс от последната им среща, тъй като той веднага изрази комплимент и благодарност към Тръмп.

Всъщност, The Washington Post веднага отбеляза, че Зеленски е благодарил на Тръмп приблизително 11 пъти в почти петминутно публично обръщение в понеделник. Той благодари на Тръмп още седем пъти за 50 секунди, докато лидерите разговаряха с пресата в Овалния кабинет - мястото на скандалната конфронтация през март.

“Благодаря Ви много, г-н президент. Ако мога, първо, благодаря Ви за поканата и Ви благодаря много за Вашите лични усилия, за да спрете убийствата и да спрете тази война. Благодаря Ви“, каза Зеленски.

Освен любезностите, украинският президент дойде подготвен да говори на езика, който Тръмп направи известен: изкуството на сделката.

Той обяви, че Украйна планира да купи американски оръжия на стойност 100 милиарда долара в замяна на “голямата стъпка напред“ към мир, която Зеленски смята, че Тръмп е предложил. Европейските съюзници ще помогнат на Украйна да финансира сделката, както и сделка за 50 милиарда долара между Вашингтон и Киев, която да помогне на украинските компании да произвеждат дронове, съобщи Financial Times.

В понеделник Тръмп каза на Зеленски, че Съединените щати ще помогнат за гарантиране на сигурността на Украйна при всяка сделка за прекратяване на войната на Русия там, въпреки че обхватът на евентуалната помощ не беше ясен веднага.

“Що се отнася до сигурността, ще има много помощ“, каза Тръмп пред репортери, добавяйки, че европейските страни също ще бъдат ангажирани. “Те са първа линия на защита, защото са там, но ние ще им помогнем.“

Тръмп три пъти отказа да изключи възможността за разполагане на американски войски на място, въпреки че е по-вероятно всяка помощ да дойде под формата на въздушна подкрепа.

Зеленски приветства обещанието като “голяма стъпка напред“, добавяйки, че гаранциите ще бъдат “формализирани на хартия в рамките на следващата седмица до 10 дни“.

Зеленски обаче ясно видя очарованието на президента като ключ към сключването на каквито и да е сделки.

Той заимства ход от Стармър, който получи комплименти от Тръмп по време на срещата им през февруари. Тогава британският премиер лично даде писмо на Тръмп от крал Чарлз Трети. Зеленски направи същото и подаде писмо, написано от съпругата му Олена и адресирано до съпругата на Тръмп, първата дама Мелания.

“Много е мило“, каза с усмивка Тръмп, а Зеленски побърза да каже, че това писмо не е адресирано до US президента, а до първата дама Мелания “относно нашите отвлечени деца.“

“О, искам го“, отговори Тръмп, преди да похвали съпругата си: “Тя много обича децата. Има прекрасен син, когото обича, вероятно повече от всеки друг, включително и мен, мразя да го казвам.“

Зеленски също така отдаде заслуга на Тръмп за това, че е донесъл мир в други части на света, което е довело до може би най-важната естетическа промяна, която украинецът е направил от сега до последното си посещение.

Брайън Глен - журналистът, който през март разкритикува Зеленски, че не е носил костюм, посочи как федералната намеса на Тръмп е направила Вашингтон по-спокойно място.

“Президент Зеленски, изглеждате страхотно в този костюм“, отбеляза Глен, а Тръмп също се включи и вметна, че е казал същото на колегата си.

“Това е този, който те нападна последния път, помниш ли го?“, обърна се Тръмп към Зеленски

“Спомням си“, отговори Зеленски, а Глен отново каза, че украинският президент изглежда прекрасно.

В далеч по-безгрижна среща от предишната им, Зеленски забеляза, че Глен е облечен в подобен костюм, както при последната им среща.

“Но ти си в същия костюм“, отвърна Зеленски. “Виждаш ли, аз те преоблякох, а ти не.“

Отговорът беше последван от смях от колеги от пресата.

Въпреки, че срещата между Тръмп и Зеленски този път мина изключително гладко, Путин все още не се ангажира с мирни преговори, което подхранва опасенията, че ще се откаже от усилията за прекратяване на войната в Украйна в последния момент.

Освен това, лидерите както на Финландия, така и на Франция заявиха скептицизма си относно постигането на сделка от Путин.

“Рядко може да се вярва на Путин”, кратко заяви Александър Стуб след срещата между Тръмп, Зеленски и евролидерите.

“Така че сега остава да се види дали има смелостта да дойде на този тип среща. Има ли смелостта да дойде на тристранна среща или отново печели време?“, попита Стуб.

Макрон, говорейки пред NBC News, похвали оптимизма на президента, но беше също толкова предпазлив към Путин.

“Когато гледам ситуацията и фактите, не виждам президентът Путин да е много склонен да постигне мир сега. Но мисля, че това е чудесна новина и наистина вашият президент е много уверен в способността си да сключи тази сделка с президента Путин и това е чудесно“, добави френският президент.

Тяхната реторика беше в рязък контраст с тази на президента Тръмп, който приветства успеха на разговорите в Белия дом в понеделник.

Президентът заяви в социалните мрежи в понеделник, че е обсъдил с Путин планове за среща на върха между лидерите на Русия и Украйна, на място, което ще бъде определено допълнително. Тръмп разкри, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф координират действията си с Русия и Украйна.