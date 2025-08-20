Пери Едуардс преживяла 2 спонтанни аборта

Пери Едуардс натъжи феновете с ужасни разкрития. 32-годишната певица, която беше част от Little Mix, цели 2 пъти е губила бебе.

Звездата има 4-годишен син Аксел от годеника си Алекс-Окслейд Чембърлейн. Преди Аксел да се роди, тя е загубила едно бебе още в съвсем ранните етапи на бременността.

А през 2022 г., по-малко от година след раждането на сина ѝ, Пери губи още едно бебе, като вече е в по-напреднала бременност - 22-а седмица. Изпълнителката се е чувствала ужасно.

"Отидохме за компютърна томография, която се прави в 20-ата седмица, но вече бях в 22-ата седмица, и това беше просто най-лошият ден в живота ми. Ужасен. И просто знаех, че нещо беше нередно по време на прегледа, и лекарят продължаваше да преминава през едно и също място... Никога не съм имала такова извънтелесно преживяване, в което всичко е на забавен каданс. После помня, че плачех. Алекс беше контузен по това време и той не можеше да шофира. Трудно му беше да шофира, но аз не виждах ясно. Бях просто разстроена.", издаде тя в подкаста "We Need To Talk".

