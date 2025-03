Рибар оцеля 95 дни в Тихия океан: Казах си, че не искам да умра ВИДЕО

Перуанският рибар Максимо Напа Кастро, на 61 години, беше намерен жив, след като прекара 95 дни в Тихия океан, съобщава CNN, цитирайки перуанската информационна агенция Andina.

Напа Кастро тръгнал с лодка от южния перуански град Маркона на 7 декември, но лошото време го накарало да се отклони от курса, докато. Той беше открит от еквадорска рибарска лодка на 11 март.

След спасяването си перуанският рибар заяви, че е оцелял, като е събирал дъждовна вода и е ял насекоми, птици и костенурки, които е успял да хване. Той обаче не е бил вкусвал храна последните 15 дни. По времето, когато Напа Кастро е спасен, той е бил силно дехидратиран и в критично състояние.

Напа Кастро каза пред местните медии, че мислите му за семейството му са му помогнали да оцелее:

Семейството и приятелите на рибаря продължиха да го издирват три месеца, пише CNN. По-специално дъщерята на Напа Кастро разказа за опитите си да намери баща си на 3 март на страницата си във Фейсбук и написа, че не са загубили надежда, че той е жив. След като Напа Кастро беше спасен, дъщеря му изрази специална благодарност към "братята от Еквадор" за спасяването на баща й.

A Peruvian fisherman, Máximo Napa Castro, has been rescued after 95 days lost at sea. He set sail on December 7 but lost his way due to bad weather. An Ecuadorian fishing boat found him on March 11, severely dehydrated and in critical condition.

