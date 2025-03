Използва ли Вучич опасно звуково оръдие срещу протестиращите в Белград? ВИДЕО

Студенти, участващи в продължаващите протести в Сърбия, твърдят, че органите на реда са използвали „звуково оръдие“, за да разпръснат демонстрантите в Белград на 15 март, съобщава НИН. Според тях акустичното оръжие е било използвано по време на 15-минутно мълчание в памет на 15-те души, убити в Нови Сад.

Като доказателство те цитират видео, на което хора, стоящи спокойно на пътното платно, започват да бягат без видима причина.

Твърди се, че след това множество жертви на "звуковото оръдие" са потърсили лечение в градските болници. Центърът за спешна медицинска помощ в Белград обаче отрича това.

От сръбското вътрешно министерство съобщиха, че "звуковото оръдие" не е използвано по време на протеста.

Освен това Министерството на вътрешните работи обясниха, че на разпространените в социалните мрежи снимки на полицаи, които държат необичайно изглеждащи оръжия, в ръцете на органите на реда има пистолети против дронове, а не „звуково оръдие“. Те се използват за осигуряване на сигурността на сръбския президент.

Сръбският президент Александър Вучич поиска от Министерството на правосъдието и прокуратурата да отговорят на съобщенията за използване на звукови оръдия по време на протести в Белград.

Министърът на правосъдието Мая Попович вече излезе с изявление, в което се казва, че докладите за използването на "звуково оръдие" са "умишлена и синхронизирана лъжа".

На свой ред правозащитната неправителствена организация Белградски център за безопасна политика призова за „сформирането на независима комисия, която обективно да установи фактите за незаконното използване на тези оръжия“.

От центъра помолиха държавните служители, които имат информация за използването на „звуковото оръдие“, да я споделят. Правозащитници твърдят, че през 2022 г. МВР се е опитало да легализира използването на устройства, излъчващи звукови вълни като средство за принуда, но под обществен натиск съответният законопроект е бил оттеглен от разглеждане.

Police deployed the LRAD cannon — an acoustic weapon that emits a targeted “beam” of sound at volumes up to 160 dB.

Масови протести се провеждат в Сърбия от ноември 2024 г. Те започнаха, след като бетонен навес над входа на жп гарата в Нови Сад се срути, убивайки 15 души. Протестиращите смятат, че навесът се е срутил заради лоша реконструкция, обвиняват корупцията за инцидента и искат оставката на президента и правителството.

На 15 март в Белград се проведе един от най-големите протести. Според Министерството на вътрешните работи в него са участвали 107 хиляди души, според други оценки са се събрали от 275 хиляди до 325 хиляди души, включително студенти, дошли в Белград от различни части на страната.

LRAD e акустично оръжие, което излъчва насочен "лъч" звук със сила до 160 dB.

При използването му човек изпитва остра болка в ушите, дезориентация и паника, възможно е дори разкъсване на тъпанчетата и необратимо увреждане на слуха.

Serbia; During student protest in Belgrade, Government used acoustic weapons, also known as long-range acoustic devices and sound cannons, to create fear and panic among protesters.

Previously, President of the National Assembly of Serbia Ana Brnabić was cryptically announcing -> pic.twitter.com/yLVxZLKsYT