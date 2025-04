Тръмп, Мъск и малкият X гледаха ММА двубой в събота вечер

Доналд Тръмп присъства на UFC 314 в събота вечерта и получи посрещане като герой от публиката на MMA в Маями, която скандираше “U-S-A!” когато президентът влезе на арената.

Тръмп пристигна в Kaseya Center малко след 21 часа с екип от консервативни играчи на власт, включително шефа на DOGE Илон Мъск, директора на ФБР Каш Пател, министъра на здравеопазването и човешките услуги Робърт Кенеди младши, сенатора от Тексас Тед Круз, държавния секретар Марко Рубио и директора на националното разузнаване Тулси Габард.

Главнокомандващият влезе с внучката Кай Тръмп на фона на песента “Taking Care of Business“.

По време на разходката Тръмп поздрави няколко високопоставени присъстващи, включително говорителя на UFC и подкастър Джо Роугън и президента на Barstool Sports Дейв Портной.

🚨BREAKING: President Trump, Elon Musk, and Lil X just landed in Miami for UFC 314.

