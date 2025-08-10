Австрия замисля свеждане до минимум събирането на семействата на бежанци

Министърът на вътрешните работи на Австрия Герхард Карнер има за цел да сведе до минимум събирането на семействата на лицата, получили право на убежище.

Според настоящите разпоредби събирането на семействата в срок до една година е възможно само в изключителни случаи. Последващите контингенти „могат да започнат от нула“, заяви министърът в интервю за австрийската новинарска агенция АПА, цитирано от радиото и телевизията ОРФ.

Във всеки случай ще се запази „много ниска квота“. Карнер защити преустановяването на събирането на семействата, тъй като е „дълбоко убеден“, че тази мярка е допринесла за силен спад в броя на молбите за убежище. Други европейски страни като Германия ще последват австрийския пример.

Той аргументира още веднъж първата депортация към Сирия с думите: „Ако с това сме предотвратили дори само едно престъпление, мярката има смисъл“. Министърът на вътрешните работи отхвърля искането на организация на ООН да се проучи местонахождението на мъжа, депортиран от Австрия в Сирия в началото на юли, който е изчезнал:

„Ние депортираме 13 000 души годишно. Не е възможно да се проверява местонахождението на всеки човек“. Следващата стъпка вероятно ще бъде депортиране в Афганистан: „Може да се допусне, че ще има депортации и в Афганистан.“ В тази връзка Карнер посочи, че Германия вече е предприела съответните стъпки. /БТА



