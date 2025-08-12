Китай доставя на Бангладеш най-новия танк VT-4 с нови системи за защита

Танкът VT-4 се появи за първи път в камуфлаж на армията на Бангладеш, което подхранва спекулациите, че договор за продажба на машините вече е подписан. Въпросният танк изглежда е модернизиран вариант, интегриращ новата система за активна защита GL-5, която не е била закупена от други клиенти. VT-4 се произвежда единствено за износ и е придобит в значителни количества от Пакистан и Тайланд, като същевременно се оценява и от Алжир, пише MWM. Танкът използва композитна броня и експлозивна реактивна броня FY-4 за защита, които според съобщенията осигуряват еквивалент на приблизително 700 мм защита. Очаква се машините да заменят над 100-те танка Тип-59 на армията на Бангладеш, които бяха произведени по време на Студената война като подобрени производни на съветския дизайн Т-55.

Целият оперативен парк от над 250 основни бойни танка на армията на Бангладеш се състои от доставени от Китай машини, включително Тип 59, неговия актуализиран вариант Тип 69, както и първия клас танкове на Китай, разработени специално за износ - Тип 90 II, който се произвежда от 2000-те години. Съвсем наскоро, през 2022 г., армията на Бангладеш закупи леки танкове VT-5, известни още като Тип 15, което я направи единственият чуждестранен оператор от този клас, като се очаква машините да заменят по-старите леки танкове Тип 62 в експлоатация. VT-5 е разработен с мисъл за десантни операции и операции в планински терен и предоставя на китайските сили ясно предимство, действайки в граничните райони на Хималаите с Индия. Закупуването на модернизиран вариант на VT-4 ще осигури на Бангладеш най-боеспособния клас основни бойни танкове в Южна или Югоизточна Азия, като системите за активна защита са сравнително нова технология, която все още не се е разпространила широко в региона.

125-милиметровото основно оръдие на VT-4 е съвместимо с широка гама от усъвършенствани специализирани боеприпаси, като проникващите противобронени снаряди се смятат за едни от най-мощните в света. Въпреки че не е толкова способен, колкото по -тежкия Type 99A, на който разчитат най-елитните бронирани части на Китай, VT-4 използва много от същите технологии и е не само значително по-евтин за придобиване, но и според съобщенията е много по-лесен за поддръжка и експлоатация. Тъй като Русия преди това е била най-големият износител на танкове в света, ограниченият капацитет на страната да продължи износа в резултат на руско-украинската война предостави нови възможности по-специално за VT-4 да спечели значителен пазарен дял в чужбина. Съобщава се, че въоръжените сили на Бангладеш обмислят закупуването на редица други китайски системи, включително изтребители J-10C и JF-17 Block 3 от „поколение 4+“.