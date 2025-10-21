IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина

Извършителят на престъплението и убития са имали стара вражда

21.10.2025 | 09:44 ч. 2
Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина. Според полицейски източници, арестът на мъжа, който в понеделник сутринта намушкал в корема и уби 37-годишен българин пред нощен клуб в Перистери, е въпрос на време, съобщи "Български новини". 

Според същите източници, извършителят е млад грък на възраст под 25 години, който е известен на властите и е работил като "охрана" в същия район.
Според информацията, събрана от полицията, около 15 дни преди убийството е имало сбиване между извършителя и убития българин, както и други лица.

Според същите източници, именно заради този побой младият мъж е чакал 37-годишния мъж, за да си отмъсти в ранните часове на неделя.

Трябва да се отбележи, че и жертвата е имала проблеми със закона в миналото, тъй като е излежала присъда в Лариса, като оттогава е поддържала контакти както с лица от затворите, така и с лица от нощния живот.

заподозрян Гърция убийство българин
