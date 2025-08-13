Родна стряха: В историческия вече Анкоридж има улица „България“

В най-известния в момента град в света - Анкоридж в американския щат Аляска, където ще се проведе срещата между Тръмп и Путин има улица с името Bulgaria Drive.

Тя се намира в жилищния квартал Rabbit Creek в южната част на града. По тази улица има предимно парцели за жилищно строителство, някои с красив изглед към залива и планините.

Например обявен за продажба е 6001 Bulgaria Dr, Anchorage, AK 99516 – парцел от 0,72 акра (~0,29 ха). Също и 5967 Bulgaria Dr – парцел от 0,62 акра, подходящ за строеж на къща, с живописна гледка.

Средната цена на имотите в района е около 478 900 долара, а цената на квадратен фут е приблизително 254 долара.

Важно е да се подчертае, че Bulgaria Drive няма връзка с мястото, където ще се проведе планираната среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Тя, според последните съобщения, ще бъде на военната база Joint Base Elmendorf–Richardson в Анкоридж, която се намира далеч от квартала Rabbit Creek.

На снимката се вижда типичен участък от Bulgaria Drive в Анкоридж — обграден от гъста зеленина и с поточе (възможно е това да е близо до потока Потър Крийк), характерно за район Rabbit Creek. Изображението е взето от платформата Trulia.

Атмосферата в квартала е спокойна и уединена — подходяща за жилищно застрояване в хармония с природата.

Там се предлагат основно парцели за строеж на къщи с хубави гледки към залива и околните планини.

Парцел на адрес 5967 Bulgaria Dr с площ 0.62 акра (около 0.25 ха) е бил обявен за $55 000. Той се характеризира като склонов терен с възможност за изграждане на къща с излаз към долен етаж (walk-out basement) и с лесен достъп от Goldenview Drive.

Друг пример — L23 Bulgaria Dr, с обект 0.82 акра, предлага панорамни гледки, тишина и лесен достъп до градските удобства.