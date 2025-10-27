Ким Кардашиян защити скандалната визия на 12-годишната Норт

Ким Кардашиян защити най-голямата си дъщеря, Норт Уест, след като 12-годишното момиче предизвика буря от коментари в мрежата заради новата си визия.
Миналия уикенд Норт се появи в няколко клипа в TikTok профила, който споделя с майка си, носейки фалшиви пиърсинги, грилз (зъбни аксесоари) и временни татуировки по лицето. Приятелките ѝ също бяха с подобни “украси”, но това не спря част от потребителите да реагират остро.
„Норт Уест, на 12 г., притеснява феновете с новата си визия“, написа Daily Mail Australia към свое видео в TikTok, а под него заваляха коментари като „По-добре да си бъде дете“; „Тя е само на 12 години“ и „Това е просто тъжно“.
Отговорът обаче дойде бързо — от официалния общ профил на Ким и Норт.
„Това изобщо не е проблем “, гласи коментарът под клипа.
Ким, която има четири деца — Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм — от бившия си съпруг Кание „Йе“ Уест, говори по темата и в подкаста "Call Her Daddy" на 15 октомври.
„Тя е доста зряла за възрастта си. Понякога ми казва: "Мамо, видях, че не харесват синята ми коса или това и онова, но не ми пука." Тя е много уверена“, споделя Кардашиян, цитирана от People.
Звездата признава, че отглеждането на тийнейджър в публичното пространство не е лесно.
„Имало е моменти, в които съм си казвала — добре, това повече няма да го обличаме. За съжаление, направихме тази грешка пред целия свят. Като майка, и ти се учиш в движение“, казва Ким.
Коментарите ѝ идват след критики за това, че Норт се появи с пиърсинг на средния пръст по време на пътуване до Рим през септември.
Въпреки неодобрението, Ким подкрепя дъщеря си да експериментира със стила си.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
„Говорили сме за грима — тя обожава молива за устни. Ходи и на уроци по специален грим за кино и вече го усъвършенства“, казва Кардашиян.