Ким Кардашиян защити скандалната визия на 12-годишната Норт

Ким Кардашиян защити най-голямата си дъщеря, Норт Уест, след като 12-годишното момиче предизвика буря от коментари в мрежата заради новата си визия.

Миналия уикенд Норт се появи в няколко клипа в TikTok профила, който споделя с майка си, носейки фалшиви пиърсинги, грилз (зъбни аксесоари) и временни татуировки по лицето. Приятелките ѝ също бяха с подобни “украси”, но това не спря част от потребителите да реагират остро.

„Норт Уест, на 12 г., притеснява феновете с новата си визия“, написа Daily Mail Australia към свое видео в TikTok, а под него заваляха коментари като „По-добре да си бъде дете“; „Тя е само на 12 години“ и „Това е просто тъжно“.

Отговорът обаче дойде бързо — от официалния общ профил на Ким и Норт.

„Това изобщо не е проблем “, гласи коментарът под клипа.

Ким, която има четири деца — Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм — от бившия си съпруг Кание „Йе“ Уест, говори по темата и в подкаста "Call Her Daddy" на 15 октомври.

„Тя е доста зряла за възрастта си. Понякога ми казва: "Мамо, видях, че не харесват синята ми коса или това и онова, но не ми пука." Тя е много уверена“, споделя Кардашиян, цитирана от People.

Звездата признава, че отглеждането на тийнейджър в публичното пространство не е лесно.

„Имало е моменти, в които съм си казвала — добре, това повече няма да го обличаме. За съжаление, направихме тази грешка пред целия свят. Като майка, и ти се учиш в движение“, казва Ким.

Коментарите ѝ идват след критики за това, че Норт се появи с пиърсинг на средния пръст по време на пътуване до Рим през септември.

Въпреки неодобрението, Ким подкрепя дъщеря си да експериментира със стила си.

„Говорили сме за грима — тя обожава молива за устни. Ходи и на уроци по специален грим за кино и вече го усъвършенства“, казва Кардашиян.