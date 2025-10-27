Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София

Шестгодишно детенце е било изгубено в центъра на София през уикенда и намерено в столичното метро. За случая разказа пред медиите Станислав Ризов, началник сектор „Метрополитен“ към Столичната дирекция на вътрешните работи.

На 25 октомври около 13:30 часа граждани сигнализират полицейски служител, намиращ се на метростанция „Мизия“, че в метрото се вози само детенце. Той се е качил във влака и се е опитал да разбере то как се казва и откъде е, като съобщил за случая в дежурната част. Оттам му казали, че в Първо районно е подаден сигнал от възрастна жена за изгубено дете в централна градска част. Впоследствие полицията предава намереното в метрото дете на родителите му.

Станислав Ризов посочи, че доста често в столичното метро има случаи с изгубени деца и възрастни хора с деменция. Той посочи, че полицейските служители се опитват да разговарят с децата и да ги успокоят. Ризов призова родителите да имат през цялото време поглед върху децата си.