IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 110

Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София

Намерили са го в столичното метро

27.10.2025 | 17:37 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шестгодишно детенце е било изгубено в центъра на София през уикенда и намерено в столичното метро. За случая разказа пред медиите Станислав Ризов, началник сектор „Метрополитен“ към Столичната дирекция на вътрешните работи.

На 25 октомври около 13:30 часа граждани сигнализират полицейски служител, намиращ се на метростанция „Мизия“, че в метрото се вози само детенце. Той се е качил във влака и се е опитал да разбере то как се казва и откъде е, като съобщил за случая в дежурната част. Оттам му казали, че в Първо районно е подаден сигнал от възрастна жена за изгубено дете в централна градска част. Впоследствие полицията предава намереното в метрото дете на родителите му.

Станислав Ризов посочи, че доста често в столичното метро има случаи с изгубени деца и възрастни хора с деменция. Той посочи, че полицейските служители се опитват да разговарят с децата и да ги успокоят. Ризов призова родителите да имат през цялото време поглед върху децата си.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

сдвр метро изгубено дете
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem