6,5 по Рихтер край Гваделупа, последва втори силен трус

Няма предупреждение за цунами

27.10.2025 | 17:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Земетресение с магнитуд 6,5 с епицентър в откритите води на Атлантическия океан бе усетено в източната част на Карибско море, предаде Асошиейтед прес.

Трусът стана на около 160 км източно от френския карибски остров Гваделупа на дълбочина от 10 км, съобщава Геофизичният институт на САЩ. Той е усетен и на островите Антигуа и Сейнт Винсент и Гренадини, част от Подветрените острови. 

Второ земетресение с магнитуд 6 е засегнало същата географска област на дълбочина от 10 км. Няма предупреждения за цунами.

Тагове:

земетресение трус гваделупа
