Тръмп: Европейските лидери са страхотни хора, които искат сделка за мир

Малко преди да се включи в конферентна връзка с лидерите на Европа и Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че “европейските лидери са страхотни хора, които искат сделка за мир. Изказването си Тръмп публикува в социалната мрежа Truth Social.

Зеленски пристигна в Берлин за спешна виртуална среща с президента на САЩ, организирана от германския канцлер Фридрих Мерц. Това се случва преди срещата на върха на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Анкъридж, Аляска, в петък.

Други световни лидери - включително “Коалицията на желаещите”, членове като Киър Стармър, са готови да се включат в разговора.

Европейските лидери остават загрижени, че руският лидер ще ги насочи към тях, ако Тръмп посредничи за снизходително споразумение за прекратяване на огъня в Украйна.

В друга публикация, отново в социалната мрежа, американският президент разкритикува медиите за “несправедливо“ отразяване на предстоящата му среща с Путин.

“Много нечестни медии работят по срещата ми с Путин. Постоянно цитират уволнени неудачници и наистина глупави хора като Джон Болтън, който току-що каза, че въпреки че срещата е на американска земя, “Путин вече е спечелил“. За какво става въпрос? Ние печелим във ВСИЧКО. Фалшивите новини работят извънредно (без данък върху извънредния труд!). Ако бях освободил Москва и Ленинград, като част от сделката с Русия, фалшивите новини щяха да кажат, че съм сключил лоша сделка! Но сега са хванати. Вижте всички истински новини, които излизат за тяхната корупция. Те са болни и нечестни хора, които вероятно мразят страната ни. Но това няма значение, защото ние печелим във всичко!!! MAGA”, написа президентът на САЩ.

Критиките на Тръмп са насочени най-вече към Джон Болтън, който в първия мандат беше съветник по националната сигурност на Тръмп. Сега Болтън е яростен критик на президента и заяви, че Тръмп отива на среща на върха без нито един експерт, който да познава Русия и Путин.