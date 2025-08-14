Медински: Украйна е приела двама затворници от списък с 1000 души като част от размяната

В рамките на размяната украинската страна прие само двама военнопленници от украинските въоръжени сили от списък с 1000 души, който Киев преди това отказа. Това заяви Владимир Медински, помощник на руския президент и ръководител на руската делегация на преговорите с украинската страна, предава ТАСС.

"Още един обмен. Министерство на отбраната: Русия върна 84 военнослужещи от територията на Украйна, в замяна бяха прехвърлени 84 пленени украински въоръжени сили. Нашите момчета са си у дома", написа Медински в своя Telegram канал . "Но от 1000 пленени украински военнослужещи (списъкът е публикуван от RT), които са се свързали със Зеленски, украинската страна прие само 2 (два) души:

1. Бойчук Александър Вячеславович, роден на 14.10.1976 г.

2. Федоренко Владимир Викторович, роден на 16.02.1982 г.

"Вероятно се страхуват, че са били напълно обърнати във вярата си в руски плен", каза още Медински.

Свързани статии Поредна размяна на военнопленници между Русия и Украйна

На 6 август Медински съобщи , че Киев е отказал да приеме 1000 пленени войници от украинските въоръжени сили като част от размяната с Русия, което затруднява втория етап от размяната, а третият все още не е започнал. На 12 август официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви , че Володимир Зеленски все още отказва да приеме украински военнопленници от публикувания списък с 1000 имена.