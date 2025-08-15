Часове преди срещата Тръмп-Путин: В Анкъридж се проведе проукраински протест

Reuters 1 / 10 / 10

Над 100 протестиращи, включително много поддръжници на Украйна, излязоха по улиците на най-големия град в Аляска в четвъртък вечерта преди дългоочакваната среща между президента Тръмп и руския лидер Владимир Путин.

Протестиращите се събраха на популярен уличен ъгъл в Анкъридж часове преди срещата на върха между Тръмп и Путин в 49-ия щат - първата им среща лице в лице от години, на която ще обсъдят намирането на мир в Украйна.

Но много от протестиращите, които изглеждаха предимно демократи, нямаха големи надежди за мирните преговори и изразиха тревога, че украинският президент Володимир Зеленски няма да присъства.

Барбара Худ, която живее в Анкъридж от 60 години споделя, че е донесла със себе си голямо украинско знаме, за да направи изявление.

Предполага се, че знамето “изпраща послание“ както до Тръмп, така и до Путин и както Барбара казва, руският лидер би могъл да сключи мир “за миг“, ако иска, но според нея не това е основната цел на срещата между лидерите.

Тръмп ще разговаря с Путин в петък сутринта във военновъздушната база Елмендорф, където двамата лидери ще проведат съвместна пресконференция. Американският президент подчерта, че разговорите с Путин са първият етап, където ще получи повече информация за това какво иска руският лидер.

След това, според Тръмп, ще трябва да се проведе допълнителна среща с участието на Зеленски, за да се постигне окончателно мирно споразумение, където вероятно ще има “размяна на територии“.

Мериелън Ламбърт, също жител на Анкъридж, споделя, че Путин може да постигне мир, ако просто “се махне от Украйна“.

“Това е всичко, което трябва да направи. Вместо това, той вероятно ще манипулира Тръмп, за да се опита да отстъпи различни територии за мирно споразумение“, каза Ламбърт, която присъства на много антитръмпски митинги с “Stand Up Alaska“.

“Не ги искам тук, в Аляска“, продължи тя.

Табелите на протеста, на който очевидно присъстваха само демократи, варираха от въпрос дали Аляска ще бъде следващата в заграбването на земи от Путин, до призиви Путин да напусне щата.

“Аляска е с Украйна“ беше написано на много табели.