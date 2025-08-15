IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп ще посрещне лично Путин в Анкоридж

Руският президент ще кацне в Аляска в 22:00 часа българско време

15.08.2025 | 20:37 ч. Обновена: 15.08.2025 | 21:58 ч. 10
Снимка: Reuters

Руският президент Владимир Путин, който е в Магадан, ще излети навреме за Анкоридж за срещата на върха с американския лидер Доналд Тръмп, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред руската държавна телевизия "Россия 1" и водещия Павел Зарубин, предаде ТАСС.

Тръмп ще го посрещне лично до самолета при пристигането му в Анкоридж точно в 11 ч. местно време (22 ч. българско време) днес, допълни Песков, цитиран от Ройтерс.

Говорителят на Кремъл съобщи, че в Магадан Путин е посетил редица обекти и е провел срещи, а след това ще има среща и с ръководителя на региона.

"След това ще излети навреме от Магадан за Анкоридж заради това, че точно в 11 ч. местно време президентът трябва да кацне там и до самолета ще го посрещне лично президентът Тръмп", уточни Песков, цитиран от ТАСС. По думите му посрещането до самолета е било договорено предварително.

На въпрос на журналиста дали при такъв график Путин ще успее да дойде навреме за срещата на върха, Песков подчерта: "Президентът винаги пристига навреме."/БТА

доналд тръмп владимир путин
