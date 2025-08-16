България загуби полуфинала на Световното по волейбол срещу Япония

Българският национален отбор по волейбол за девойки до 21 години отстъпи с 0:3 (17:25, 18:25, 13:25) на Япония на полуфиналите на Световното първенство във възрастовата група. Турнирът се играе в Сурабая, Индонезия.

Ива Дудова изигра нов силен мач за националния отбор. Диагоналът на Марица (Пловдив) отбеляза осем точки в първия гейм, който обаче бе доминиран от японките и те спечелиха с 25:17. Капитанът Виктория Коева се отличи с пет точки в началната част, като две бяха на блокада и една от сервис.

Вторият гейм започна с предимство за българките, които обаче започнаха рано с грешките и дадоха редица свободни топки на японките. Те се възползваха и поведоха с 9:6 до първото прекъсване, а преднината на азиатките стана двойна при второто - 16:10.

Отборът на Драган Нешич успя да се стабилизира и се доближи на една точка при 17:18, но японките спечелиха следващите четири разигравания и българките загубиха шансовете си за пълен обрат. Азиатките се възползваха от инерцията и започнаха последната част с дълга серия от точки, в течение на която Ичио Ито и Сае Омори преминаха границата от 10 пункта. В крайна сметка Япония спечели с 25:13 и стигна до повторение на финала от 2019, в който надви Италия в пет гейма в мексиканския град Леон.

Най-резултатна за българките бе Дудова, която завърши с 15 точки, докато Коева остана със седем пункта. За Япония с 13 точки се отчете Омори, а по 12 записаха Ичио Ито и Коюми Фукумура.

Българките ще играят утре за бронзови отличия срещу отбора на Бразилия, който загуби с 0:3 (16:25, 21:25, 19:25) срещу финалиста и действащ вицешампион Италия. Южноамериканките са абсолютни рекордьори във възрастовата група с шест световни титли, но последната бе спечелена през 2007.