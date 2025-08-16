Лидерите на ЕС нямат стратегия за прекратяване на войната в Украйна

Без собствена стратегия за прекратяване на войната, лидерите на ЕС са загрижени, че президентът Тръмп ще принуди Киев да приеме условия, които са твърде благоприятни за Русия, пише The New York Times.

След многошумната среща на върха в Аляска, загрижените европейци (включително украинците) вярват, че най-лошото не се е случило. Президентът Тръмп не се съгласи да предаде части от Украйна на руския президент Владимир Путин, поне не засега, нито да ограничи европейската помощ за Киев.

Но това не означава, че европейските лидери са напълно спокойни.

След срещата си с Путин и брифинга пред европейските лидери, Тръмп вече вярва, че мирният договор може да бъде сключен бързо, стига Украйна да се съгласи да отстъпи още територии в източната част на Донбас, като отговорността за това се възлага на украинския президент Володимир Зеленски, заявиха в събота двама европейски служители. Служителите пожелаха да останат анонимни, за да могат да коментират частните разговори.

В коментарите си след срещата на върха в Аляска в петък Тръмп щедро похвали Путин за сметка на Зеленски. В крайна сметка, каза Тръмп пред Fox News, „Русия е много голяма сила, а те не са“, като се позова на Украйна.

Не стана ясно дали той имаше предвид, че европейците също трябва да окажат натиск върху Украйна да се съгласи, или че трябва да предоставят допълнителна помощ и гаранции на Киев. Зеленски заяви в събота, че ще се срещне с Тръмп във Вашингтон в понеделник и може да вземе със себе си някои европейски лидери за подкрепа, като изрази съмнение, че сериозен мирен договор може да бъде сключен толкова бързо, колкото изглежда да мисли американският президент.

Но резултатът от кратката среща в Аляска, след която предстоят още преговори, разкрива основен проблем за европейците. Те нямат собствена стратегия за прекратяване на войната, да не говорим за победа над Москва. Вместо това се опитват да се приспособят към променливите позиции на Тръмп, като се опитват да го задържат в определени граници, които защитават украинската суверенитет и европейската сигурност.

За Тръмп войната в Украйна, за която той постоянно обвинява Зеленски, е пречка за желаните от него отношения с Путин. За Европа обаче съдбата на Украйна е от стратегическо значение. Ако Украйна се срине, европейските военни и политически лидери предвиждат, че Русия ще се опита да тества НАТО в следващите няколко години. Ако милитаризирана Русия бъде спряна – или дори победена – това може да сложи край или да забави амбициите на Путин да преобърне реда след Студената война и да възстанови съветската империя.

Това беше умишлено изявление на намерения, когато руският външен министър Сергей Лавров пристигна в хотела си в Аляска, облечен с суитшърт с надпис „CCCP“ – кирилица за СССР. За Путин е ясно, че Русия в сегашните си граници е междинна станция по пътя към възстановяване на империята. Европейците го знаят, но се съмняват, че Тръмп го знае или му пука.

Европейците, които бързат да възстановят собствената си отбрана и не са сигурни в ангажимента на Тръмп към НАТО и колективната отбрана, да не говорим за суверенитета на Украйна, се опитват да удържат позициите си в Украйна пред лицето на бавния напредък на Русия в Донбас. Победата над Русия изглежда непосилна за тях. Както обича да подчертава Жерар Аро, бивш френски посланик във Вашингтон, европейците не са готови да се борят с Русия за Украйна.

Сега, следвайки Тръмп, те са променили позицията си и приемат, че в обозримо бъдеще Русия ще запази 20% от Украйна, които вече е завладяла. Те искат да гарантират, че Русия ще спре дотук.

Европейските лидери издадоха съвместна декларация в събота след разговор с Тръмп, в която похвалиха усилията му, но не се присъединиха към мнението му, че мирните преговори са за предпочитане пред бързо прекратяване на огъня.

Те приветстваха декларацията му, че САЩ ще допринесат за бъдещите гаранции за сигурност след всяко мирно споразумение, и се заклеха да поддържат икономическия натиск върху Русия, докато войната не приключи.

„Европейците знаят за непредсказуемостта на Тръмп, липсата му на симпатия към Европа и Украйна и странната му привързаност към Путин“, каза Майкъл Кимадж, професор по история в Католическия университет на Америка и автор на „Сблъсъци“ за произхода на войната в Украйна. „Европа винаги реагира на Тръмп, затворена в кръг от неговите действия, така че изглежда невъзможно Европа да изработи стратегия“, каза той.

Все пак, според професор Кимадж, под бурните събития се крие старата стратегия от Студената война, модернизирана: дългосрочно сдържане, включително икономическа изолация на Русия.

Но в краткосрочен план сдържането зависи от помощта за Украйна, която няма войски и чийто морал спада, да изгради отбранителна линия, която да спре постоянния напредък на Русия, колкото и бавен и скъп да е той. Това, в комбинация с икономическия и политически натиск, който само САЩ могат да окажат, може да убеди Путин, че е постигнал всичко, което може, и че е време да сложи край на войната.

Но усилията са по-трудни сега, след като Тръмп изрази подкрепа за версията на Путин и не показва признаци, че ще окаже натиск върху него, въпреки периодичните заплахи, че ще го направи.

„Тръмп симпатизира на Русия и изпитва възхищение към Путин, а също така желае да се разбира с друг велик лидер и да сключва сделки“, заяви Андреа Кендал-Тейлър, бивш американски анализатор от разузнаването, който сега работи в Центъра за нова американска сигурност. „Ето защо го виждаме да избягва да наложи каквито и да било значими санкции на Русия.“

От своя страна, както направи отново в Аляска, Путин продължава да изисква разрешаване на „всички основни причини за конфликта“ – които според него са навлизането на НАТО в руската сфера на влияние след разпадането на Съветския съюз.

За Александър Габуев, директор на Карнеги Русия Евразия Център, сега в Берлин, единственият възможен път към успеха за Украйна е Русия сама да остане без хора, които да хвърля в месомелачката.

„Украйна може бавно да разменя територии, за да изтощи Русия, но това ще отнеме още година-две“, каза той – стига Вашингтон да продължи да споделя оперативна информация и Украйна да не се разпадне отвътре.

Дори продължително примирие, като в Корея или Кипър, би било по-добро за останалата част от Украйна, отколкото лошо споразумение, каза Габуев. „Така бихте могли да имате суверенна, независима Украйна, закотвена в Запада, но не в НАТО или Европейския съюз, без руско вето.“

Отслабването на Европа и увреждането на трансатлантическите отношения е друга цел на Русия.