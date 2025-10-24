Мафията не е това, което беше: Скандалът с НБА показва еволюцията й

Когато американски служители разкриха две потресаващи разследвания за незаконни спортни залози в четвъртък, те описаха операциите като нещо, „напомнящо на холивудски филм“. Схемите, в които се твърди, че са участвали звезди от НБА, специализирани контактни лещи, маркирани карти, рентгенова маса и загуби от 7 милиона долара, доведоха до ареста на 31 души в 11 щата, включително членове на американо-сицилианската мафиотска мрежа La Cosa Nostra.

Част от това, което прави случая толкова кинематографичен, е предполагаемото участие на мафията. Благодарение на десетилетия филми, телевизия и книги, посветени на истории за мафиотски подвизи, мафията е развила митично място в американската култура.

„Както каза Рей Лиота в „Добри момчета“: „Бяхме третирани като филмови звезди с мускули“, отбелязва адвокат Ед Макдоналд, който в ролята на истинския прокурор, управлявал бившия мафиот, превърнал се в информатор на ФБР Хенри Хил, изигра себе си в емблематичния филм.

Но бивши прокурори казаха, че влиянието и дейностите на мафията са се променили от разцвета ѝ през 20-ти век, когато окървавените корици на таблоидите с новини за мафиотски убийства, бизнес изнудвания и огромни съдебни процеси бяха норма.

Агресивните преследвания през 80-те и 90-те години на миналия век помогнаха за разбиването на властта на мафията в Ню Йорк и свалиха няколко видни лидери.

„В крайна сметка мафията не е това, което беше“, казва Макдоналд.

Всъщност тя се е развила. А разследването за покер манипулации, обявено от ФБР в четвъртък, предоставя справедлива представа за това как изглеждат тези дейности в съвременния свят, отбелязват бивши прокурори.

„Тези семейства продължиха да съществуват и се насочиха към рекети, които са много по-печеливши, но носеха много по-малко рискове за тях, що се отнася до годините затвор, с които можеха да се сблъскат“, казва Дрю Рол, бившият изпълняващ длъжността началник на отдела за организирана престъпност и банди в Източния окръг на Ню Йорк.

Мафията сега се занимава с измами с ценни книжа, хазарт, онлайн спортни залози и така наречените „бойлерни“ операции, които включват сложни телефонни измами, добавя той.

През 2022 г. федералните власти в Източния окръг повдигнаха обвинения срещу девет членове на престъпните семейства Дженовезе и Бонано по обвинения в рекет, незаконен хазарт, пране на пари и други престъпления. През декември 2024 г. бившият капитан на престъпното семейство Дженовезе, Кармело Полито, беше осъден на 30 месеца затвор за управление на незаконен хазартен салон и незаконна схема за онлайн хазарт.

Обвинителният акт от четвъртък добави още един пример към списъка

Федералните правоохранителни органи изложиха сложна схема, в която обвиняемите „използвали сложни технологии и са наемали настоящи и бивши играчи от НБА, за да мамят хора за милиони долари“. Твърди се, че са замесени три от така наречените Пет семейства – Гамбино, Бонано и Дженовезе.

„Когато хората отказвали да платят, защото са осъзнавали, че са били измамени, тези обвиняеми правили това, което организираната престъпност винаги е правила: използвали са заплахи, сплашване и насилие“, каза комисарят на полицията на Ню Йорк Джесика Тиш.

Още от 2019 г. престъпните предприятия създават незаконни покер игри, които използват редица технологии за измама, се казва в обвинителния акт. Обвиняемите са използвали компрометирана машина за разбъркване, за да манипулират тестетата, и „анализатор на чипове“, който тайно чете карти с помощта на скрити камери.

В детайл, който напомня повече за „Мисията невъзможна“ отколкото за „Кръстопътят на Милър“, играчите са обвинени в носене на специални контактни лещи или очила, които са им помагали да виждат предварително маркирани карти.

Според прокурорите, бивши професионални спортисти от НБА са били регистрирани като така наречените „Карти с лице“, за да привлекат нищо неподозиращи играчи да се присъединят към играта.

Незаконно получената информация е била предадена обратно на участник извън обекта, който след това е изпращал подробности обратно на съучастник, седнал на масата за покер, твърдят прокурорите. Играчите, участващи в схемата, са си предавали сигнали взаимно с напредването на играта.

НБА обяви, че е пуснала Билъпс в „незабавен отпуск“ от треньорската му позиция в Портланд Трейл Блейзърс.

„Приемаме тези обвинения с най-голяма сериозност и почтеността на нашата игра остава наш основен приоритет“, казаха те.

Федералните власти арестуваха и играча от НБА Тери Розиер от Маями Хийт по обвинения в свързан случай. Адвокатът му, Джеймс Тръсти, отрече обвиненията и каза, че клиентът му „не е комарджия, но не се страхува от борбата и очаква с нетърпение да спечели тази битка".

Случаят все още е в най-ранен етап, но комбинацията от професионални баскетболни интриги и предполагаемата тайна мафиотска дейност вероятно ще гарантира, че случаят ще остане в полезрението на обществеността в продължение на месеци или години.

„Нещата, върху които мафията се фокусира, може би са се променили и не са толкова важни и насилствени“, казва Рол, сега партньор във фирмата Alston & Bird, пред BBC. „Но по отношение на способността им да влияят на индустриите в града, има някои, които все още се борят с елементите на организираната престъпност в бизнеса си и това продължава да бъде предизвикателство за хората в този град.“