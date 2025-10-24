Руското външно министерство обвини американските сенатори в подкопаване на работата на Москва и Вашингтон за събирането на украинските деца със семействата им, усилие, водено от първата дама Мелания Тръмп.

Комисията по външни отношения на Сената на САЩ внесе законопроект на сенатор Линдзи Греъм, който би определил Русия като държава, спонсорираща тероризма, съгласно американското законодателство, "ако не върнат почти 20 хиляди украински деца, които са отвлекли от окупираните райони“, заяви републиканецът от Южна Каролина в изявление, приветствайки напредъка на неговото законодателство.

Русия е обвинена, че е отвела хиляди украински деца в Русия по време на войната, отделяйки ги от семействата им и индоктринирайки ги с руски национализъм като част от усилията си да заличи суверенитета и националната култура на Украйна. Москва отрича обвиненията, пише Newsweek.

"Ние разглеждаме тази законодателна инициатива като опит за подкопаване на диалога, установен между Русия и Съединените щати, включително по въпроса за събирането на деца, които по различни причини са загубили връзка с роднините си по време на конфликта в Украйна“, каза Мария Захарова, говорител на Министерството на външните работи в Москва, съобщи държавната информационна агенция ТАСС.

Захарова, чиито коментари първоначално бяха на руски език, каза, че Мелания Тръмп е потвърдила готовността на Русия да предостави информация за украинските деца.

По-рано през октомври първата дама на САЩ обяви, че осем украински деца, отделени от семействата си по време на войната на Русия в Украйна, са се събрали отново с роднините си след месеци на закулисни разговори с руския президент Владимир Путин.

В реч от Голямото фоайе на Белия дом Мелания Тръмп каза, че за първи път се е свързала с Путин през август с писмо, предадено лично от президента на САЩ Доналд Тръмп по време на срещата му с руския лидер в Аляска.

Тя каза, че по-късно Путин е отговорил писмено и е бил създаден "отворен канал за комуникация“, за да се обърне внимание на благосъстоянието на децата, отведени от Украйна. "Съгласихме се да си сътрудничим в полза на всички хора, участващи в тази война“, каза първата дама.

Отвличането на украински деца от Русия е "невероятна история“

Захарова заяви, че 122 деца от 98 семейства са били събрани отново с родителите или кръвните си роднини, живеещи в Украйна или в трети страни. Но тя нарече цифрата от 20 хиляди "невероятна история“.

"Тези отвличания от путинова Русия представляват едно от най-скандалните събития след Втората световна война“, каза Греъм в изявлението си в сряда, изразявайки благодарност към Комисията по външни отношения на Сената за изпращането на неговия законопроект в пленарната зала.

"Превръщането на Русия в държавен спонсор на тероризма би било опустошително за руската икономика. Това е необходимо следствие от поведението на Путин, ако тези отвлечени деца не бъдат върнати у дома", добавя Греъм.