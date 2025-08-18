IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сърбия купува военно оборудване за $1,64 млрд. от израелска компания

За сделката информират израелски медии, цитирани в Белград

18.08.2025 | 16:21 ч. Обновена: 18.08.2025 | 16:50 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Сърбия е европейската страна, която стои зад сделка за 1,64 милиарда долара, подписана с израелския отбранителен гигант Елбит системс (Elbit Systems), съобщи белградската агенция Бета, като се позовава на израелски медии.

Израелската компания от отбранителния сектор обяви по-рано този месец, че е подписала договор за доставка на военно оборудване на „европейска страна“.

„Таймс ъв Израел“ пише, че според информации в израелски медии става дума за Сърбия.

Петгодишният договор включва продажбата на ракетно-артилерийски системи с голям обсег и гама от дронове, включително такива за тактическа и оперативна употреба.

„Ще бъдат доставени и системи за събиране и обработка на разузнавателна информация, както и усъвършенствани системи за нощно виждане“, се казва в съобщение на компанията.

Елбит системс посочва още, че ще бъдат доставени високотехнологични системи ISTAR,  системи за електронно водене на война, а също така системи за събиране и обработка на разузнавателна информация.

Освен това Елбит системс ще достави цялостно решение за военна дигитализация и мрежови бойни решения, базирани на последно поколение софтуер и най-съвременно хардуерно комуникационно оборудване, се посочва в съобщение на компанията.
(БТА)

