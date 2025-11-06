Защо Испания изгражда първия автономен военен конвой в Европа?

Европа отчаяно иска да докаже, че може да се защити самостоятелно във военно отношение. Европейските членове на НАТО не само искат да докажат, че Европа може да се защити, но и че може да разработва свои собствени уникални системи за военни операции. „Севиля в космоса“ наскоро беше домакин на последната демонстрация на проект, който доведе до създаването на така наречения първи автономен военен логистичен конвой в Европа, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по националната сигурност в The National Interest.

Проектът се нарича COMMANDS , акроним за програма по Европейския фонд за отбрана. Демонстрацията беше ръководена от Sener Aerospace & Defense от Испания в сътрудничество с други европейски фирми за отбранителни технологии.

Системата „Naviground“ на Sener беше интегрирана със системата за управление на битките на Indra , върху логистични платформи за превозни средства, построени от IVECO Defense Vehicles и Defense Dynamics European Land Systems/Santa Bárbara Sistemas . По същество този нов вид военен конвой демонстрира режим на конвой „следвай ме“ (което е точно както звучи, основно автоматизирани превозни средства, следващи водещо превозно средство). Имаше режим „шатъл до последната миля“ за доставяне на доставки до предни позиции без човешки шофьор.

Проектът има бюджет от около 27 милиона евро, от които приблизително 90% идват от Европейския фонд за отбрана, според United24.

Логистичните конвои включват доставка на боеприпаси, резервни части, гориво и други основни стоки на предно разположените бойни части. Често се казва, че мъжете водят войните, но логистиката ги печели. Спомнете си историята на Втората световна война. Действието е в Северна Африка. Ромел. „Пустинната лисица“. Превъзходен танков тактик и майстор стратег, той преследва Британската кралска армия от Триполи до Египет.

Причината, поради която загуби тази жизненоважна кампания: логистиката . Веригата му за доставки стана твърде дълга и неотбраняема, което позволи на смелите съюзнически сили ефективно да прекъснат тези линии, докато емблематичните му танкове Panzer се втурнаха напред в пустинята.

Същата логика, която доминираше кампанията в Северна Африка през 1941 г., доминира във всички съвременни войни днес. Как човек поддържа снабдяването на армиите си и ги придвижва напред - особено сега, когато има редица повсеместни заплахи, сякаш предназначени да свалят каквито и да било конвенционални защитни съоръжения за конвои с доставки? Дронове, усъвършенствана артилерия и тактики на засади от вида, който определи войната в Украйна, днес стават повсеместни по огромните бойни полета по света.

Чрез въвеждането на автономни системи във военните конвои, европейският отбранителен апарат се стреми да намали общия риск за персонала в конвоите. Създаването на автономни операции с наземни превозни средства за военните е технологичен скок: координиране на множество превозни средства, управление на сензори, навигация, избягване на препятствия и несигурности на бойното поле. Испанската система показва напредък в тези ключови области.

За Испания (и Европа) това е въпрос на суверенен военен капацитет. Те подчертават, че системата е изцяло ориентирана към Европа, намалявайки зависимостта от неевропейски отбранителни технологии. Тя би могла да оформи бъдещата доктрина за военна логистика: смесени конвои от екипажни и безпилотни превозни средства, безпилотна доставка до последната миля и интегриране на автономни системи в операциите за поддръжка на бойното поле.

Нещо повече, степента на необходим човешки надзор (особено в оспорвани среди) все още е под въпрос: по избор екипажът предполага, че човешката намеса може все още да е значителна. Всъщност, предвид сложността, свързана с организирането на тази система в условията на съвременно бойно поле, някои човешки фактори може все още да са необходими.

С течение на времето обаче е възможно технологията и тактиките да бъдат усъвършенствани, така че да могат да бъдат реализирани пълните автономни възможности. Нека обаче разберем, че конвоите за доставки са само една част от военната логистика. Интегрирането с по-широки системи (като снабдяване под обстрел, възстановяване на бойното поле и транспорт между театъра на военните действия) ще изисква много повече работа.

Накратко, Испания, чрез Sener Aerospace & Defense (и нейните партньори), демонстрира това, което се твърди, че е първата автономна система за военни логистични конвои в Европа. Въпреки че все още е на етап демонстрация, тази способност сигнализира за значима стъпка към интегрирането на автономни наземни превозни средства във военната логистика. Тя има технологични, оперативни и индустриални последици и може да предвещава по-нататъшно развитие на безпилотната логистика за отбрана.