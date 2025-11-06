Джим Къртис върна жеста, обясни се в любов на Анистън

И Джим Къртис се обясни в любов на Дженифър Анистън. След като преди дни 56-годишната актриса сподели първа любовна снимка с гаджето си в Instagram, сега и хипнотерапевтът направи това.

Джим публикува серия кадри от отпразнуването на своя 50-ти рожден ден, и от различни събития. На първата снимка се вижда как с Джен са се прегърнали. В поредицата има още няколка кадъра с красавицата.

"Ако това е сън, не искам да се будя", написа Къртис.

