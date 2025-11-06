IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джим Къртис върна жеста, обясни се в любов на Анистън

Двамата вече постват общи снимки

06.11.2025 | 22:15 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

И Джим Къртис се обясни в любов на Дженифър Анистън. След като преди дни 56-годишната актриса сподели първа любовна снимка с гаджето си в Instagram, сега и хипнотерапевтът направи това.

Джим публикува серия кадри от отпразнуването на своя 50-ти рожден ден, и от различни събития. На първата снимка се вижда как с Джен са се прегърнали. В поредицата има още няколка кадъра с красавицата.

"Ако това е сън, не искам да се будя", написа Къртис.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net

Тагове:

звезди Дженифър Анистън Джим Къртис връзка двойка снимки
