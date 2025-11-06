IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво е микроизневяра?

Тя подкопава емоционалната сигурност и доверието

06.11.2025 | 22:45 ч. 3
Снимка: istock

Снимка: istock

Какво всъщност е микроизневярата? Замисляли ли сте се, че изобщо съществува?

Микроизневярата представлява съвкупност от фини поведения в сериозната връзка, които не отговарят на традиционното определение за изневяра, но все пак преминават емоционални граници или граници в самите отношения по начини, които могат да подкопаят доверието много сериозно.

За разлика от явната изневяра, микроизневярата често включва скрити, двусмислени действия – малки подаръци, скрити взаимодействия с други хора, които нямат общо с физическата изневяра. Могат да се появят емоционални инвестиции извън основната връзка. Всичко това размива границите. Сред примерите за микроизневяра са тайно изпращане на съобщения на бивш партньор, използване на приложение за запознанства „само за забавление“ или създаване на интимни закачки и шеги с някой друг, различен от вашия партньор.

Ключовите характеристики на микроизневярата често са тайна, емоционално отклонение от партньора или поведение, което партньорът ви не би счел за приемливо, ако бъде демонстрирано открито. Проблемът невинаги е самото действие, а въздействието – чувствата на предателство, дистанциране, объркване и загуба на доверие.

Източник: Микроизневяра – какво представлява?

Тагове:

флирт изневяра любов
