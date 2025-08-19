Зеленски: Териториалните въпроси ще бъдат обсъдени директно с Путин

След срещата с американския президент Доналд Тръмп украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че ще обсъди директно териториалните въпроси с руския президент Владимир Путин в потенциални мирни преговори, тъй като Украйна призовава за безусловни преговори.

“Въпросът за територията е въпрос, който ще оставим между мен и Путин. Гаранциите за сигурност вероятно ще бъдат договорени с нашите партньори“, каза Зеленски пред Белия дом след среща с Тръмп и европейски лидери.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна със Зеленски в Белия дом вчера. Тръмп заяви, че планира да бъде домакин на двустранна среща между Зеленски и Путин, последвана от тристранна среща с участието на тримата лидери.

След срещата в Белия дом Зеленски отбеляза, че Украйна е готова да проведе безусловни мирни преговори с Русия.

“Готови сме, както казах, за всякакви формати, срещи на ниво лидери и ако Украйна започне да поставя условия за глобална среща, без условия за справедлива, тогава руснаците ще имат 100 условия на своя страна. Затова смятам, че трябва да се срещнем без никакви условия“, каза украинският президент.

Зеленски добави, че някои части на Украйна не са били окупирани с военна сила и това трябва да се вземе предвид в мирните преговори.

“Много е важно да се разбере, че някои части на страната ни, части от Изтока, например, и Крим, бяха окупирани не защото едната армия отблъсква другата, а другата отстъпва назад. А защото например нямаше военни действия, нямаше масови военни действия в Крим. Следователно не може да се каже, че толкова голяма част е била окупирана, защото руснаците имаха силна армия“, каза Зеленски.

Мирните преговори ще включват усилия за връщане на украинските деца, отвлечени от Русия, тъй като САЩ сигнализират, че ще бъдат включени в процеса, каза още президентът на Украйна.

“Съединените американски щати разбират, че ще бъдат въвлечени в толкова важен, болезнен и много труден въпрос за това как да се върнат украинските деца. Разговаряхме с президента на Съединените американски щати”, добави Зеленски.

Украинският лидер добави, че страната му се нуждае от допълнително финансиране на фона на продължаващите руски нападения. “Необходими са допълнителни средства. Ще намеря всички тези пари. За това нашите европейски партньори трябва да разберат, че трябва да намерим източник на финансиране за определен период от време”, каза Зеленски и заяви, че това е част от гаранциите за сигурност.

Сега, след като САЩ засилиха усилията си за посредничество при мирно споразумение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, над 30 държави от “Коалицията на желаещите“ ще бъдат готови да подкрепят Украйна и да предоставят гаранции за сигурност.

„Важно е Съединените американски щати да дадат ясен сигнал, че ще бъдат сред държавите, които ще помагат, ще координират и ще участват в гаранциите за сигурност за Украйна. Мисля, че това е голяма крачка напред“, каза Зеленски.

Сред тези в коалицията са европейски държави, Канада и Япония.

Някои от съюзниците на Украйна в коалицията са готови да предоставят мироопазващи сили на място, а други ще предоставят подкрепа, отбеляза Зеленски.

“Украйна не е сама и е важно да имаме такава силна подкрепа“, каза президентът.

Зеленски изрази и специална благодарност към първата дама на САЩ Мелания Тръмп за вниманието ѝ към един от най-болезнените и трудни проблеми на тази война – отвличането на украински деца от Русия. “Дълбоко ценим нейното състрадание и писмото ѝ до Путин”, се казва в съобщението на украинският президент.

“Този проблем е в основата на хуманитарната трагедия на войната – нашите деца, разбити семейства, болката от раздялата. Най-малко 20 000 деца бяха отвлечени. Помолих президента Тръмп да предаде писмо с благодарност от първата дама на Украйна, Олена Зеленска, на Мелания. Гласът ѝ е важен, а грижата ѝ дава сила на тази кауза”, добави Зеленски.

