Кенеди-младши и Пийт Хегсет във фитнес предизвикателство пред морски пехотинци ВИДЕО

Министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши посети Министерството на отбраната, за да предизвика колегата си министърът Пийт Хегсет на състезание по набирания и лицеви опори, наречено “Предизвикателството на Пийт и Боби“. Лидерите на администрацията на Тръмп насърчават американците да свалят “мазнини“ и да бъдат във форма.

Така плановете на MAHA (Make America Healthy Again) бяха приложени от министрите от администрацията на Тръмп, пише The New York Post.

Р. Ф. Кенеди-младши, министърът на здравеопазването и социалните услуги, обеща да помогне на американците да отслабнат, да намалят хроничните заболявания и да спортуват повече, след като администрацията на Тръмп встъпи в длъжност през януари.

“Предизвикателството на Пийт и Боби” призовава Америка да се опита да направи 50 набирания и 100 лицеви опори за по-малко от пет минути.

Под наблюдението на редица морски пехотинци от Министерството на отбраната, Хегсет успя да завърши предизвикателството за 5:25, а РФК го следваше точно зад него.

Хегсет отбеляза, че няколко от морските пехотинци във фитнеса по това време са се справили с предизвикателството и са се справили за по-малко от четири минути, докато един друг е завършил предизвикателството за по-малко от три минути.

“Президентът Тръмп ни вдъхнови да направим това. Това е началото на нашето турне, което предизвиква американците да се върнат във форма. Хранете се по-добре, но също така трябва да излезете и да спортувате”, каза Кенеди-младши по повод предизвикателството.

След това дуото предизвика министъра на транспорта Шон Дъфи също да вземе участие.

“Господин Дъфи, поканен сте да се включите в предизвикателството “Пийт и Боби“. Можете ли да го направите за по-малко от пет минути? 50 набирания, 100 лицеви опори. Какво мислите?“, попита Хегсет във видеото.

Президентът Доналд Тръмп подкрепи усилията на Кенеди, насърчавайки американците да се откажат от преработените храни и да се активизират чрез движението MAHA, както и многократно изтъкваше американските военни като „без съмнение най-великата бойна сила в историята на света“ под ръководството на Хегсет.

По-късно Хегсет заяви, че предизвикателството ще помогне на Америка в плановете ѝ да развие “бойна сила с млади мъже и жени, готови да защитават нацията“. Наскоро той нарече доклад, в който се твърди, че две трети от резервните войски са с наднормено тегло, “неприемлив“ и обеща да създаде промяна, която да ги направи „здрави, а не дебели“.

През април “Американският проект за сигурност“ заяви, че 68% от американските резерви са в лошо състояние и поиска нови политики за отстраняване на проблема, заявявайки, че това може да причини проблеми, ако бъдат разположени.

Миналата седмица се появиха чернови на плана на Р. Ф. Кенеди-младши “Да направим Америка отново здрава“, но някои бяха изненадани да видят, че той не призовава правителството да направи значителни промени в хранителните или селскостопанските политики. Планът се предполага, че е едно от емблематичните постижения на Кенеди и ще предостави на правителството пътна карта за подобряване на здравето на американците.

Преди да дойде във Вашингтон, Кенеди е прекарал голяма част от кариерата си в обсъждане на вредите от химикали, пръскани върху култури, лекарства с рецепта, ултрапреработени храни и ваксини.

Следователно неговата коалиция очакваше той да предприеме смели действия като водещ здравен лидер на страната.

Но проект на така наречения доклад “MAHA“, публикуван за първи път от The New York Times, най-вече призоваваше правителството да проучи допълнително хроничните заболявания, лошото качество на въздуха, диетата на американците и употребата на лекарства, отпускани с рецепта.

Докладът очертава четири проблемни области - лошо хранене, излагане на химикали, липса на физическа активност и прекомерна употреба на лекарства - които са виновни за хроничните заболявания в САЩ.

Белият дом се въздържа от публично публикуване на доклада, който беше представен на Тръмп миналата седмица.