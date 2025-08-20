IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан: Стратегията за изолация на Русия се провали

Мирът в Украйна може да бъде решен само по мирен път

20.08.2025 | 09:24 ч. Обновена: 20.08.2025 | 09:42 ч. 6
Онлайн срещата на върха на ЕС потвърди, че международната стратегия на Русия за изолация се е провалила, конфликтът в Украйна може да бъде разрешен само по дипломатически път и че приемането на страната в ЕС няма да ѝ осигури никакви гаранции за сигурност. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан след среща на лидерите на ЕС, проведена чрез телеконферентна връзка, предава ТАСС.

"Днес се проведе среща на лидерите на 27 държави - членки на Европейския съюз. 1. Беше потвърдено, че заплахата от трета световна война може да бъде намалена само чрез среща между [президента на САЩ Доналд] Тръмп и [руския президент Владимир] Путин.

2. Беше потвърдено, че стратегията за изолиране на [Русия] се е провалила. 3. Беше потвърдено, че руско-украинският конфликт не може да бъде разрешен на фронта, само дипломатически усилия могат да донесат решение.

4. Беше потвърдено, че членството на Украйна в Европейския съюз няма да ѝ даде никакви гаранции за сигурност, така че обвързването на членството и гаранциите за сигурност е безполезно и опасно“, написа Орбан във Facebook.

