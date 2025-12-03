Вероятно убийство-самоубийство: Намериха американец и 9-годишия му син застреляни

Баща и син загинаха при инцидент, който полицията описва като вероятно убийство, последвано от самоубийство.

40-годишният мъж и неговият 9-годишен син били открити в жилище в Мансфийлд, Охайо, в следобедните часове на 29 ноември. Това се случило след като служители на реда реагирали на сигнал за “двама души с огнестрелни рани”, съобщи полицейското управление на Мансфийлд в официално прессъобщение, цитирано от People.

Полицаите пристигнали около обяд и намерили бащата и детето вътре в дома. Момчето било откарано в близката болница, но по-късно издъхнало от раните си, уточнява полицията. Бащата бил обявен за мъртъв на място.

От Мансфийлд заявяват, че към момента случаят изглежда като възможно убийство–самоубийство.

“Докато обстоятелствата сочат към убийство–самоубийство, детективи от отдела на Мансфийлд, заедно със съдебния следовател по смъртни случаи на окръг Ричланд, продължават разследването. От уважение към семейството имената на загиналите не се оповестяват на този етап”, се казва в съобщението.

Гаджето на бащата също е било в дома по време на инцидента, но тя не изглеждала физически пострадала.

Франсис Грей, съседка и приятелка на бащата и сина, разказва пред местната медия: “Питах я какво е станало, какво се случва, а тя вероятно беше в шок или нещо такова.”

“Каза само: "Не знам." Чула е един пукот. Това повтаряше непрекъснато”, продължава Грей

Грей и съпругът ѝ Шон МакАрдъл споделят пред Cleveland 19 News, че не могат да повярват, че бащата, който бил и техен хазяин, може да е посегнал на детето си.

Грей описва мъжа като “невероятен човек, който обичаше сина си”. Според нея той бил “добър приятел и добър хазяин, който даваше шанс на хора, които не заслужаваха шанс”.

“Не можем да си представим, че е навредил на сина си, защото той беше целият му свят”, казва тя. МакАрдъл добавя: “Не вярвам в това, дори за миг. Никога, при никакви обстоятелства, не би наранил детето си.”