Мъж от Мейн влезе с взлом в апартамент, за да... отвори коледните подаръци

Мъж се вмъкна с взлом в апартамент в щата Мейн, а "визитата" му била...необичайна. Интересни му се сторили коледните подаръци, затова седнал и ги разопаковал, а след това си взел и дрямка. Не се изненадваме, че накрая пък отказал и да си тръгне.

По данни на местните медии WGME и WABI, на 23 ноември (неделя) наемателят на жилището се събудил и заварил Хосе Харви от Милфорд да спи на дивана. Живеещият в Бангор мъж веднага подал сигнал към полицията около 8:40 ч., след като открил непознатия 50-годишен Харви, който категорично отказал да напусне.

Когато органите на реда пристигнали на адреса, Харви не успял да даде логично обяснение какво прави в чужд дом. Освен това около него били разхвърляни и вече разопаковани коледни подаръци. Харви бил арестуван и обвинен в утежнено нарушение на неприкосновеността на жилище. Отведен е в затвора на окръг Пенобскот. Според регистрите към 30 ноември той вече не се намира в ареста.

По сведения на наемателя банята била с отворен прозорец, докато всички врати на апартамента били заключени.

Под публикацията на WABI във Facebook за случая полицията в Бангор използва момента, за да напомни на жителите за мерките за безопасност в навечерието на празниците: "Разбира се, рутинната проверка на вратите и прозорците е повече от разумна в днешно време. Знаем, че не би трябвало да е така - и на нас не ни е приятно. Подобни изненади не слагат никого в празнично настроение, но дори Гринч разбра, че коминът винаги е опция." "Заключвайте врати и прозорци. И не оставяйте подаръци и пакети в автомобилите — дори да са в собствения ви двор. Скрийте ги от поглед по време на пазаруване", продължават те, цитирани от People.