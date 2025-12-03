САЩ са отчели най-ниския си брой на масови убийства за първи път от 2006 г. насам

Стрелбата през изминалия уикенд на семейно събиране в Калифорния, при която загинаха четирима души, беше 17-тото масово убийство в САЩ за тази година. Това е най-ниският брой, регистриран от 2006 г. насам, според данни на Асошиейтед прес и всекидневника "Ю Ес Тудей" в партньорство със Североизточния университет.

Експертите предупреждават, че спадът не означава непременно, че това предвещава по-безопасни дни.

Джеймс Алън Фокс, криминолог в Североизточния университет, казва: „Сър Исак Нютон никога не е изучавал престъпността, но той казва, че „Това, което се издига, трябва да падне“. Настоящият спад в цифрите е по-скоро това, което статистиците наричат „регресия към средната стойност“, което представлява връщане към по-средни нива на престъпност в сравнение с необичайния скок в масовите убийства през 2018 и 2019 г.

„Дали през 2026 г. ще има спад? Не бих заложил на това. Това, което спада, трябва да се върне обратно нагоре“, казва още Фокс.

Масовите убийства по дефиниция означават инциденти, при които четири или повече души са убити в рамките на 24 часа, без да се включва убиецът. Те се проследяват в базата данни, поддържана от агенцията и "Ю Ес Тудей" в партньорство със Североизточния университет.

Фокс, който управлява базата данни, добави, че масовите убийства са намалели с около 24% тази година в сравнение с миналата година, което също е спад с около 20% в сравнение с 2023 г.

Масовите убийства са редки, а това означава, че цифрите са променливи, заяви Джеймс Денсли, професор в щастския университет на Минесота "Метрополитън".

„Тъй като има само няколко десетки масови убийства годишно, една малка промяна може да изглежда като вълна или срив“, а това е просто връщане към по-типични нива, казва Денсли. „Тази година изглежда наистина добре в исторически контекст, но не можем да се преструваме, че това означава, че проблемът е изчезнал завинаги.“

Все пак има някои неща, които може да допринасят за спада, каза Денсли, включително общо намаление на броя на убийствата и насилието, които достигнаха пик по време на пандемията от COVID-19. Подобренията в незабавната реакция на масови стрелби и други инциденти с много жертви също може да играят роля, каза той.

Все повече щати отделят средства за определяне на заплахите в училищата, като вече 22 щата са наложили тази практика през последните години, каза Ерик Мадфис, професор по наказателно право в университета "Вашингто-Такома". Също тези мерки може да предотвратят някои стрелби в училищата, макар че няма да имат ефект върху масовите убийства на други места, каза още той.

Нито едно от масовите убийства, регистрирани в базата данни досега през 2025 г., не е било в училище, а през 2024 г. е регистрирано само едно масово убийство в училище.

Около 82% от масовите убийства през тази година са свързани с огнестрелно оръжие. От 2006 г. насам 3234 души са загинали в масови убийства, като 81% от тях са станали жертва на стрелба.