Българка е глобена с 1000 евро в Гърция, оставила кучето си затворено в кола

То останало 15 минути без отворени прозорци или включен климатик

20.08.2025 | 09:56 ч. Обновена: 20.08.2025 | 11:13 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Българска гражданка е била задържана от гръцката полиция, защото оставила кучето си затворено в автомобил, без да осигури отворени прозорци или включен климатик, съобщава гръцкото издание „Прото тема“.

Случаят е станал вчера по обяд в крайбрежното селище Неа Врасна в Северна Гърция. Полицаите са установили, че 60-годишната жена оставила в автомобила си в продължение на 15 минути куче, което се намирало под нейните грижи, в нарушение на разпоредбите за здравето и хуманното отношение към животни.

На българката е наложена предвидената от закона административна глоба от 1000 евро и срещу нея е образувана преписка.
(БТА)

