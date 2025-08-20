Защо Путин не е готов да се срещне със Зеленски и може би никога няма да бъде?

Споразумението в Белия дом в понеделник за следващата стъпка – двустранна среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски – изглеждаше като цяло единодушно. След това дойде руският отговор, пише CNN.

„Обсъдена беше идеята, че би било уместно да се проучи възможността за повишаване на нивото на представителите на руската и украинската страна“, каза помощникът на Кремъл Юрий Ушаков, информирайки репортери за разговора на президента на САЩ Доналд Тръмп с Путин. Не се споменава името на нито един от лидерите, нито пък има индикация, че „представителите“ могат да бъдат повишени до това ниво.

Руският външен министър Сергей Лавров възприе по-смирителен тон в интервю по държавната телевизия по-късно във вторник. „Ние не отказваме никакви форми на работа – нито двустранни, нито тристранни“, настоя той. Но: „Всички контакти с участието на висши служители трябва да бъдат подготвени с най-голяма грижа.“

На кремълски език това означава, че те изобщо не са готови да се съгласят с това.

И това не би трябвало да е изненада.

Това е война, която Путин започна, като едностранно призна част от украинската земя (самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики) за независима. Той твърди, че Украйна е „неотменна част от собствената история, култура и духовно пространство на Русия“ и отделянето ѝ от Русия е историческа грешка.

Така че, ако тази среща се състои – както се изразява Орисия Луцевич, директор на програмата за Русия и Евразия на Chatham House – Путин „ще трябва да приеме провала да седне с президент, когото смята за шега от страна, която не съществува“.

Кремъл не само рутинно поставя под въпрос легитимността на украинския лидер, като се фокусира върху отлагането на изборите в Украйна, незаконни съгласно военното положение, но и в последния си „мирен“ меморандум изисква Украйна да проведе избори, преди да бъде подписан окончателен мирен договор. Путин и други руски официални лица рядко споменават Зеленски по име, вместо това предпочитайки язвителния прякор „киевският режим“. И не забравяйте, че именно Зеленски пътува до Турция за първите директни преговори между двете страни в средата на май, само за да изпрати Путин делегация, водена от автор на исторически учебници.

Татяна Становая, старши сътрудник в Центъра за Русия и Евразия „Карнеги“ и основател на „Р.Политик“, списание, което предоставя новини и анализи за Русия, твърди, че макар Путин да не смята срещата със Зеленски за критична във война, която за Русия е по-скоро конфронтация със Запада, отколкото със Украйна, той все пак би могъл да се яви на срещата, ако смята, че тя ще бъде успешна.

„Ключовите искания трябва да бъдат на масата и Зеленски трябва да е съгласен да говори за тях“, каза тя пред CNN в интервю във вторник. Към момента Зеленски е изключил тези ключови искания, които включват отказ от територия, която Украйна все още контролира. Но Путин, твърди тя, вижда Тръмп като ключ към промяната на това. „Тръмп се възприема като двигател на руската визия за уреждането на спора и затова се очаква Съединените щати да работят с Киев, за да ги подтикнат да бъдат по-гъвкави, по-отворени към руските искания.“

Становая предположи, че Русия може да се опита да задържи САЩ на своя страна, като направи това, което предложи Ушаков, и предложи нов кръг от преговори в Истанбул, но с делегация на по-високо ниво, може би включваща самия Ушаков и външния министър Лавров. Но той няма да рискува „засада“, като седне със Зеленски, само за да открие, че всичките му искания са отхвърлени.

Тръмп завърши деня си в понеделник, като публикува в Truth Social, че е „започнал да урежда среща между президента Путин и президента Зеленски“. Когато се събуди и се включи в сутрешното предаване по Fox News във вторник сутринта, сякаш му беше просветнало, че това не е свършена работа. „Донякъде го уговорих с Путин и Зеленски и знаете, те са тези, които трябва да вземат решенията. Ние сме на 7000 мили разстояние“, каза той.

Путин няма причина да се съгласи на този етап. След като не направи никакви отстъпки, той беше възнаграден с грандиозна среща на върха в Аляска, оттеглянето на искането на Тръмп да подпише споразумение за прекратяване на огъня преди мирните преговори и разпадането на всички ултиматуми за санкции до момента. След като леко намали мащаба на нощните атаки с дронове срещу украински градове досега през август, Русия отново ги засили в понеделник вечерта, изстрелвайки 270 дрона и 10 ракети. Ако натискът на Тръмп върху Зеленски все още не е дал желаните от Москва резултати, винаги има военна сила, на която може да се разчита.

Единственият неопределен момент за Русия в този момент е кого ще обвини Тръмп, когато това последно мирно усилие се провали.