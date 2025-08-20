Зеленски иска среща, Путин иска да спечели

Украйна отдавна се стреми към преговори за прекратяване на войната с Русия, но преговорите многократно се провалят под ултиматумите и максималистичните искания на Кремъл.

Президентът Володимир Зеленски активно търси среща с руския президент Владимир Путин без предварителни условия, заявявайки, че подобен ход би имал шанс да сложи край на продължаващата всеобхватна война.

Според експерти, стремейки се към преговори с Путин, Зеленски може би се опитва да покаже, че Кремъл няма реален интерес към сериозни преговори – нещо, което би станало ясно от изявленията и исканията на Путин.

Густав Гресел, старши политически сътрудник в берлинския офис на Европейския съвет за външни отношения, поставя под въпрос дали руският президент действително би се съгласил на срещата, добавяйки, че остава неясно какво точно е казал Путин на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на телефонния им разговор на 18 август и "дали е имало предварителни условия“.

“Той говори, за да държи Тръмп и европейците заети“, каза Гресел пред Kyiv Independent. "Докато европейците са заети с постигането на прекратяване на огъня, те няма да увеличат отбранителната си индустрия, за да снабдяват напълно Украйна. Докато Украйна получава само минимални доставки, Русия печели.“

Политологът Игор Рейтерович поддържа тезата, че “за Зеленски това е възможност публично да окаже натиск върху Путин да направи изявления, които по-късно биха могли да бъдат използвани срещу него и да обслужват интересите на Украйна“.

Дори и да се стигне до провеждането на среща между Зеленски и Путин, експертите са скептични, че ще напредък няма да бъде постигнат, защото двете страни са твърде далеч една от друга, за да се проведат сериозни мирни преговори.

Променящата се позиция на Зеленски

Откакто Зеленски стана президент, директните му комуникации с Путин са ограничени - само два разговора и една лична среща, всички през 2019 г.

Зеленски и Путин се срещнаха за първи и единствен път в Париж, по време на среща на върха в Нормандски формат с лидерите на Германия и Франция на масата. Зад затворени врати двамата обсъдиха въпроси, които остават актуални и днес - размяна на затворници “всички за всички“ и прекратяване на огъня в Източна Украйна, опустошена от война от 2014 г. насам.

“След тази среща Зеленски се убеди, че Путин не се придържа към нищо. И Путин, очевидно, вече имаше план за атаката – план за започване на (пълномащабна) война“, каза пред Kyiv Independent Алексей Гаран, професор по политология в Киевско-Могилянската академия и научен съветник във Фондация “Демократични инициативи“.

През пролетта на 2021 г., когато Русия започна да струпва войски близо до границите на Украйна, Зеленски предложи да се срещне с Путин “някъде в Донбас“ – източния регион, обхващащ Донецка и Луганска области, който Путин сега иска Украйна да предаде, въпреки че Москва не го контролира напълно.

Тогава Путин отказа, заявявайки, че Русия не е част от конфликта и вместо това покани Зеленски в Москва. Срещата така и не се състоя.

Въпреки че мястото на потенциалните преговори между Зеленски и Путин все още не е обявено, AFP съобщи на 19 август, позовавайки се на два неразкрити източника, че Путин отново е предложил Москва като място. Зеленски е отказал.

Когато Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г., Зеленски отново призова за преговори. Но разкритията за масови зверства и продължаващи атаки срещу Украйна скоро затвърдиха позицията му.

“Той (Путин) очакваше правителството в Киев да падне в рамките на 2-3 дни. Защо би искал да се среща със Зеленски?“, каза Гаран и добави: “Мисля, че дори сега това не се вписва в цялостния му подход.“

След като Русия незаконно обяви четири украински области – Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска – за свои, Зеленски изключи преговори с Путин, заявявайки, че преговорите са възможни само с “друг руски президент“.

Той настоя, че преговорите могат да започнат само след пълно изтегляне на Русия от Украйна. Зеленски също така обвърза бъдещите преговори с приемането от Москва на документа, базиран на “мирната формула“ – широко рекламиран украински план, който оттогава е забравен.

Тонът на Зеленски се промени отново през 2025 г., след завръщането на Тръмп в Белия дом. Украинският президент смекчи реториката си, говорейки за справедлив мир и дипломатически край на войната.

Гресел смята, че Зеленски е нетърпелив да се срещне с Путин, за да “угоди на Тръмп и да запази подкрепата на САЩ“.

През май украинският президент направи изненадващо съобщение, че е готов да се срещне с Путин в Турция. Путин не пристигна, а вместо това изпрати делегация на по-ниско ниво.

Към края на юни, след няколко кръга непреки преговори, Киев поиска директна среща с Путин, настоявайки първо да се установи прекратяване на огъня – предложение, което Русия отхвърли.

Играта на Путин

Винаги, когато Кремъл изразяваше откритост за преговори, се отправяха неприемливи ултиматуми към Киев, като например изтеглянето на Украйна от четири частично окупирани от Русия области.

Путин също така многократно отхвърляше идеята за среща със Зеленски, като твърдеше, че президентът на Украйна е нелегитимен. Той също така цитираше указа на Зеленски като забрана за преговори с Путин и го използваше като извинение за избягване на директни преговори с Киев.

“Той (Путин) избягваше (да се срещне с украинския президент), тъй като не вижда Зеленски като свой равен. Той вижда себе си като велик президент на велика сила, а Зеленски като някой, който е свирил на сцена“, каза Рейтерович и добави, че за Путин срещата със Зеленски би била форма на унижение.“

Експертът предполага, че колкото по-скоро се проведе срещата, “толкова по-добре за Украйна“, защото е малко вероятно Русия да завземе големи територии преди това.

Според Гресел, Путин вероятно ще бави преговорите, стига да поддържа военно предимство. Той е склонен да се ангажира само когато усети, че политиката във Вашингтон може да се обърне срещу него, казва Рейтерович, визирайки неотдавнашния гняв на Тръмп срещу Путин и крайния срок за прекратяване на огъня, който по-късно беше забравен.

“Руската стратегия е да спечели, изтощавайки Украйна дори ако той (Путин) загуби още един милион войници, накрая неговите войници ще бъдат последните оцелели”, на мнение е Гресел.

Харан повтаря това мнение, казвайки: “За Путин това също е игра. Игра, насочена предимно срещу Тръмп.“