Талантите на Тръмп го правят истински лидер, Овалният кабинет е голямо ТВ студио

Ако искате да се посмеете, опитайте се да си представите Джо Байдън или който и да е скорошен президент да доминира над съда по начина, по който го прави Доналд Тръмп. А за да се смеете двойно повече, опитайте се да си представите някой от настоящите кандидати за президент, седнал на големия стол в Овалния кабинет.

Това е невъзможно упражнение заради това колко драматично Тръмп предефинира какво означава да си президент на Съединените щати. Талантите му са огромни и уникално подходящи за ролята, която е създал.

За най-скорошен и драматичен пример вземете историческата среща на европейските лидери в понеделник в Белия дом. Това беше от онези ключови събития, които, ако се бяха провели при предишни президенти или вицепрезиденти, щеше да бъдат задушени от формалности и безкрайни скучни изявления.

И все пак Тръмп беше там, седнал зад бюрото Resolute в Овалния кабинет, срещу ръководителите на основни съюзници, включително украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на НАТО и ЕС. Те седяха на столове като много ученици, струпани около учителя си.

Скептиците, които се подиграват на позлатяването и пребоядисването на Овалния кабинет, които направи Тръмп, пропускат по-големия и далеч по-важен аспект от случващото се там.

Номер 47 е най-великият импресарио, заемал някога поста и той внася президентството, неговото величие и своите странности, в домовете в Америка и по света по начини, които са едновременно освежаващи и безпрецедентни.

Точно както преобрази Републиканската партия в разнообразна партия на работниците и средната класа, Тръмп създава нови модели и очаквания за това как президентите трябва да управляват обществените дела и да изпълняват задълженията си.

Нека да започнем с медиите

През първия си мандат и особено от началото на втория, Тръмп е най-достъпният президент досега, ако има въпрос, на който не е отговорил, то е защото въпросът не е бил зададен.

Заради начина, по който живее на глас пред камерата, никога повече няма да е приемливо главнокомандващ да излезе от Овалния кабинет, да прочете готова реч, да отговори на няколко въпроса от предварително избрани репортери, да промърмори несвързани отговори и след това да се оттегли от сцената за дълга дрямка.

Стига толкова за сравненията с Байдън. Тръмп разшири президентския си обхват и привлече общественото внимание по начини, които ще играят роля във формирането на поведението на неговите наследници. Няма начин да се върне времето назад, особено с падането на доверието в медиите.

Начинът, по който Тръмп говори директно с обществеността, ограничава силата на партийните пазителите на портала да изопачават новините и неговите възгледи, ето защо той го прави.

Излъчването на почти ежедневни медийни предавания и готовността му да отговаря на натоварени въпроси от хора, чиито медии никога не са казвали добра дума за него, отразяват удивително ниво на откритост, която може да бъде сурова, тъй като в рамките на няколко минути президентът преминава от гняв към любезност и в следващ момент може да се пошегува и да разказва вицове.

Ефектът е, че със своята несравнима смелост, неуморна работна етика и инстинкт за горещи дуплики Тръмп превръща Белия дом в гигантско телевизионно студио. И програмата не се ограничава само до медийни въпроси.

Тръмп също така предприема изключително важни действия и ги обяснява в реално време, позволявайки на американците навсякъде да гледат как президентът им изпълнява предизборните си обещания и да обясняват защо прави това, което прави.

Връщане на Вашингтон

Миналата седмица той използва залата за брифинги, за да разкрие това, което нарече “историческо действие за спасяване на столицата на нашата нация от престъпност, кръвопролития, хаос, мизерия и още по-лошо. Това е Денят на освобождението във Вашингтон и ние ще си върнем столицата. Връщаме си я.“

Федерализирането на полицията и притокът на войски от Националната гвардия бяха приветствани от уплашените жители и обсадения полицейски синдикат и, разбира се, осъдени от демократите и техните медийни рупори.

Седмица по-късно почистването на столицата продължава, като са обявени около 500 ареста и няма нито един инцидент, който дори отдалеч би оправдал всяващите паника прогнози за полицейска държава, арестуваща невинните.

Резултатът е, че демократите и медиите отново се изложиха, като защитиха неоправдано ниво на насилствени престъпления и хората, които ги извършват.

Това е повторение на това как осъдиха Тръмп за депортирането на насилствени нелегални имигранти, припомня The New York Post.

Розова представа за Путин

“Не”-то на Путин отново доказва, че Тръмп, подобно на бившите президенти Джордж У. Буш и Барак Обама, има твърде розова представа за руския президент.

Признайте си го: Путин е чудовище, което убива местни дисиденти и безразборно бомбардира чуждестранни цивилни, включително жени и деца.

И все пак, Тръмп трябва да бъде похвален за опита си да спаси мира, като се застъпва директно за окончателен край на конфликта.

Тази идея подчерта срещата в понеделник, където европейците предоставиха демонстрация на уменията на Тръмп и оптимистичен завършек на февруарския разрив със Зеленски.

Тя също така показа как отказът на Путин да отстъпи е котешка топка за мразещите Тръмп. Очевидно мнозина от американските медии биха предпочели войната да продължи, отколкото Тръмп да получи някаква заслуга за нейното прекратяване.

За щастие, лидерите на Италия, Франция, Германия, Финландия и Обединеното кралство имат различно мнение. Те похвалиха срещата на Тръмп с Путин като подготвяща почвата за следващата стъпка и настояха за подробен план за подпомагане на украинската армия, инициатива, ръководена от държавния секретар Марко Рубио.

Те също така се надяват, че Зеленски и Путин ще могат да проведат първата си директна среща, а след това и съвместна такава с Тръмп.

Ключовата промяна е, че Зеленски ще получи гаранциите за сигурност, подобни на тези на НАТО, които поиска, включително европейски войски, за да наложат всяко споразумение с Путин.

Тръмп, който умно отказва да изпрати американски войски в чуждестранни войни, заяви във вторник по Fox, че е отворен за предоставяне на американска въздушна подкрепа за европейските сили. Това е правилният отговор за президент, който поставя Америка на първо място. Това е и същата роля, която САЩ изиграха в успешното унищожаване на ядрените съоръжения на Иран.

Надяваме се, че Путин ще бъде по-умен и ще сложи край на войната.

Но не разчитайте на това…